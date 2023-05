O primeiro Ar Puro Fest vai ter um slide sobre a corta da mina do Lousal

A estreia do Ar Puro Fest leva à aldeia mineira do Lousal (Grândola) passeios guiados, actividades desportivas, vinho e muito mais. De 26 a 28 de Maio.

A primeira edição do Ar Puro Fest vai levar à aldeia do Lousal, no concelho de Grândola, uma “festa de actividades ao ar livre” que junta ciência, natureza, artes, gastronomia, aventura, história e desporto.

O objectivo do evento passa por “envolver e dinamizar os vários espaços desta aldeia mineira”, transformada num local turístico dedicado à arqueologia industrial. Actualmente conta com um “projecto de reabilitação ambiental” liderado pelo Centro de Ciência Viva do Lousal, aliando património e natureza, acrescenta a autarquia de Grândola em comunicado.

De 26 a 28 de Maio, o Ar Puro Fest estreia-se com uma programação recheada: slide na corta da mina, passeio megalítico nocturno com observação de estrelas, balonismo (caso as condições climatéricas o permitam), exposições de arte, de natureza e de fotografia, canoagem, SUP e wakeboard, além de actividades dirigidas aos mais novos.

De destacar ainda uma apresentação que une vinhos e morcegos; sessões de observação de aves, e uma formação feita pelo Centro de Conservação das Borboletas de Portugal – Tagis.

As actividades vão decorrer em vários pontos da aldeia, complementadas por animação musical e de rua (“teatro, dança, artes circenses”), além de zonas de street food. “Ao longo do evento, será ainda disponibilizada uma área de acampamento ocasional gratuita”, avança o comunicado de imprensa.