Sete detidos na semana passada por especulação de bilhetes para Coldplay

Sete pessoas, incluindo um menor de idade, foram detidas ao longo da última semana por especulação de preços na venda de bilhetes para os concertos dos Coldplay em Coimbra, anunciou esta segunda-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

De acordo com um comunicado de imprensa, as acções daquela força policial decorreram em Lisboa, Maia, Setúbal e Vila Nova de Gaia, durante a última semana, tendo sido constatado que "a venda de bilhetes era promovida através de anúncios nas redes sociais a preços muito acima do seu real valor, com margens líquidas especuladas que oscilavam entre os 80 e os 165 euros por bilhete".

Segundo a ASAE, que apreendeu oito bilhetes, resultaram cinco processos-crime das detenções. A comparência dos indivíduos em tribunal levou mais tarde à suspensão provisória dos processos, desde que os arguidos pagassem valores entre 300 e 400 euros. Um único caso transitou para fase de inquérito, por se tratar de um menor de idade.

A ASAE "alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos".

Desde o anúncio dos concertos dos Coldplay em Coimbra, que vão acontecer a 17, 18, 20 e 21 de Maio, que a ASAE tem dado conta de várias detenções pelo país por especulação. Os bilhetes para os concertos — com preços entre os 65 e os 150 euros, pelo menos (até 500 euros para pacotes VIP) — esgotaram em poucas horas.