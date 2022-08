Coldplay com três novas datas em Coimbra (18, 20 e 21 de Maio de 2023)

Banda vai tocar quatro vezes no Estádio Municipal de Coimbra. Procura intensa de bilhetes para a primeira data deu lugar ao anúncio de três actuações extra.

A banda britânica Coldplay vai dar três concertos extra em Coimbra, nos dias 18, 20 e 21 de Maio de 2023. As novas datas foram sendo divulgadas em diferentes momentos desta manhã, e vêm juntar-se a um primeiro concerto, agendado para 17 de Maio do próximo ano, que já fora divulgado na semana passada, e cujos bilhetes começaram a ser vendidos esta quinta-feira.

Na sequência da elevada procura de ingressos, quer online, quer em lojas físicas (pelas 12h terão chegado a estar mais de 400 mil pessoas na fila online da plataforma Ticketline), a banda de Chris Martin acrescentou três novos concertos à sua passagem por Portugal. Todos terão lugar no Estádio Cidade de Coimbra.

Os preços dos bilhetes para os concertos vão dos 65 aos 150 euros, mais taxas, para as bancadas. Os lugares no relvado custam 85 euros.

Com arranque em Portugal, a digressão europeia de 2023 segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, além de incluir espectáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff.

Criados em Janeiro de 1998, em Londres, os Coldplay assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, quando já estavam a abrir para bandas como Catatonia e a passar na Radio 1 da BBC.

A banda lançou o primeiro disco, intitulado Parachutes, em 2000, ano em que fez a sua primeira digressão em nome próprio, apenas no Reino Unido, onde esgotou a totalidade das datas.

Desde então, os Coldplay já lançaram mais oito discos de estúdio e passaram múltiplas vezes por Portugal, desde o festival Paredes de Coura em 2000 até 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.