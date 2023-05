A 13 de Maio, uma série aparece sobre a vida da irmã Lúcia

Lúcia, a Guardiã do Segredo é uma produção para a Opto/SIC da Coral Europa e conta com Márcia Breia no papel da “vidente de Fátima” e com música original de Rodrigo Leão.

“Primeiro viram um relâmpago, levantaram-se e começaram a juntar as ovelhas para se irem embora com medo, depois viram uma mulher em cima duma carrasqueira vestida de branco, nos pés meias brancas, saia branca dourada, casaco branco, manto branco que trazia pela cabeça.” Assim começou o fenómeno do chamado “milagre de Fátima”, contado por Lúcia dos Santos, de dez anos, em palavras registadas pelo padre Manuel Marques Ferreira em 1917 e citadas por Moisés Espírito Santo em Os Mouros Fatimidas e as Aparições de Fátima. “Que lugar é o de vossemecê?”, diz Lúcia ter perguntado logo na Cova da Iria. “O meu lugar é o céu.” Entre 13 de Maio e 13 de Outubro de 1917, ano da revolução soviética e em plena I Guerra Mundial, meros sete anos após a implantação da República e da efectiva separação da Igreja e do Estado, três primos encetavam uma história que mudou o país e agora dá origem à minissérie Lúcia, a Guardiã do Segredo, da Opto/SIC.