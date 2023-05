Sete mortos em atropelamento perto de centro de imigrantes no Texas. Condutor foi detido

Sete pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas na cidade de Brownsville, estado norte-americano do Texas, EUA, depois de um carro atropelar várias pessoas durante a manhã de domingo.

O incidente ocorreu por volta das 8h30 locais (14h30 em Portugal continental) junto a uma paragem de autocarro próxima do Ozanam Center, um centro de acolhimento para imigrantes e pessoas em situação de sem-abrigo naquela cidade localizada na fronteira com o México. A informação é avançada pela Associated Press e pelas estações de televisão locais CBS 4 e NBC 23, que citam o tenente Martin Sandoval, da polícia de Brownsville.

Além das vítimas mortais, pelo menos seis pessoas com ferimentos foram transportadas para o hospital. O condutor do veículo envolvido no atropelamento, cujo nome não foi divulgado, também foi transportado para o hospital, estando sob vigilância da polícia. Estão a ser efectuados testes para verificar o consumo de álcool e de drogas.

"Estamos a investigar formas de intoxicação para perceber se [o condutor] estava intoxicado no momento do acidente", explicou Sandoval em declarações à Fox News.

As autoridades do Texas ainda não se pronunciaram sobre o possível motivo do atropelamento, ou se terá sido intencional.

A cidade de Brownsville, perto da fronteira com o México, é um dos locais onde se prevê um maior fluxo de imigrantes quando as restrições da era covid-19 expirarem na próxima quinta-feira.