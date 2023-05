PRR não chega para Portugal deixar de ser dos que menos investem

Subida do investimento público previsto no Programa de Estabilidade não impede que o país se mantenha como o sexto com o valor mais baixo em 2024.

Nem a subida do peso do investimento público na economia que o Governo prevê que possa acontecer em Portugal durante os próximos dois anos graças ao impacto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) será suficiente para que o país consiga deixar de estar entre os Estados da zona euro com valores mais baixos neste indicador, onde Portugal tem sistematicamente apresentado um desempenho negativo nos últimos anos.