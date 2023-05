Governo espanhol vai ajudar jovens a comprar casa a crédito

Com as eleições regionais a aproximarem-se e a crise da habitação a ser vista como o principal problema que enfrentam actualmente os espanhóis, o governo liderado por Pedro Sánchez prepara-se para, na próxima terça-feira, aprovar mais uma medida de apoio público a quem procura habitação.

O anúncio foi feito este domingo pelo próprio presidente do Governo espanhol e a ideia passa por tornar mais fácil o acesso ao crédito bancário para a compra de casa para os jovens. O Estado vai conceder avales que podem ir até 20% do valor dos empréstimos para aquisição de habitação a quem tenha até 35 anos de idade, está a comprar casa pela primeira vez e tem um rendimento anual inferior a 37.800 euros.

Os avales podem também ser concedidos, sem limite de idade, a quem tem filhos menores e conte com um rendimento anual também inferior a 37.800 euros. Um casal pode, em conjunto, aceder ao apoio se tiver um rendimento conjunto que é o dobro do limite individual, podendo ainda beneficiar de condições mais favoráveis de acordo com o número de filhos.

A intenção da medida é, de acordo com Pedro Sanchez, “ajudar a evitar esse muro insuperável chamado ‘entrada’ para tantos e tantos jovens e famílias com menores, que poderão por fim aceder à compra de uma habitação digna”. O apoio dado pelo Estado tem assim como objectivo facilitar o acesso ao crédito para aqueles que não têm a possibilidade de cumprir a exigência dos bancos de que seja feita uma entrada.

Com eleições marcadas para o dia 28 de Maio, a crise que se sente em Espanha, tal como em Portugal, ao nível da habitação, é vista como um dos temas decisivos, principalmente entre os jovens. “Se durante a emergência sanitária apoiámos as empresas e os independentes, agora, ante a emergência habitacional, estamos a apoiar os nossos jovens e as nossas famílias com menores a cargo”, afirmou o líder do Governo, citado pelo El País.

Durante as últimas semanas, o executivo espanhol anunciou outras medidas relacionadas com a habitação, incluindo a imposição de limites aos valores das rendas, a colocação no mercado de arrendamento de 50 mil casas provenientes do fundo criado aquando da reestruturação da banca durante a crise do euro e o financiamento da construção de 43 mil novas casas para serem alugadas a valores mais baixos.

Tal como em Portugal, os planos de construção de habitação pública apresentados ao longo dos últimos anos têm vindo a ser executados de forma mais lenta do que o esperado em Espanha.