FC Porto sagra-se campeão europeu após 33 anos

O FC Porto conquistou, este domingo, após hiato de 33 anos, o terceiro título de campeão europeu de hóquei em patins ao vencer por 5-1 o Valongo, em Viana do Castelo, numa final exclusivamente portuguesa.

Após eliminar o rival Benfica e o 22 vezes campeão europeu, Barcelona, o FC Porto superou, na 15.ª final dos "dragões", o Valongo, que chegou pelo segundo ano consecutivo à final, após bater o Sporting e a Oliveirense, mas que não impediu os portistas de conquistarem o terceiro título, 33 anos depois do troféu ganho aos espanhóis do Noia, em 1990.

Finalista na última temporada, ano em que os grandes protagonistas do hóquei europeu falharam a final, o Valongo voltou a ver adiado o sonho de alcançar o primeiro título na mais importante competição continental de clubes.

A equipa dirigida pelo antigo guarda-redes do FC Porto Edo Bosch - que nunca conquistou o troféu ao serviço dos "azuis e brancos" -, com a média de idades mais baixa em competição e a única que não fez estágio para a prova, sendo constituída por uma base de jovens formados no clube, não foi capaz de contrariar o momento dos portistas.

Rafa abriu com uma picadinha no interior da área, a passe de Gonçalo Alves, aos 8 minutos, o marcador para o FC Porto. O Valongo reagiu e esteve perto de igualar em duas ocasiões, acabando mesmo por chegar ao 1-1 por Miguel Moura, cinco minutos volvidos.

Com um golo anulado para cada lado, coube a Carlo Di Benedetto desfazer a igualdade aos 18 minutos com uma finalização na zona frontal. Gonçalo Alves marcava (21'), obtendo o 8.º golo na prova e precipitando a conquista que Carlo Di Benedetto, em lance individual, confirmou (30'), marcando igualmente o oitavo golo na competição.

O guarda-redes Xano Edo, filho do treinador do Valongo, ainda impediu novo golo de Gonçalo Alves. Contudo, coube a Xavi Malián, guarda-redes espanhol do FC Porto, brilhar na última fase do encontro, ao defender uma grande penalidade de Facundo Bridge (43'), mantendo a vantagem de três golos. O vencedor estava encontrado, mas o FC Porto ainda tinha uma palavra a dizer, elevando para 5-1 com um golo de Xavi Barroso (49') para voltar a erguer o troféu de campeão europeu.