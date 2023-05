Valongo elimina Sporting das meias finais da Champions

O Valongo eliminou o Sporting nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, ao vencer por 3-2, voltando a garantir as meias-finais, à semelhança do sucedido na última temporada e nas quais defrontará a Oliveirense que, por sua vez, afastou os italianos do Trissino no desempate nas grandes penalidades, depois de um 4-4 no final do tempo regulamentar e de um 5-5 após prolongamento.

No Sporting-Valongo, os "leões" beneficiaram da melhor oportunidade de golo na primeira parte, um penálti, mas o remate de Gonzalo Romero foi defendido pelo guarda-redes Xano Edo, uma das figuras da partida (6’). O primeiro golo só surgiu aos 30 minutos, num remate rasteiro de Rafael Bessa a enganar o guarda-redes Ângelo Girão.

O golo transformou o jogo, que se tornou mais rápido e aberto nos últimos 15 minutos e o Sporting empatou por Gonzalo Romero, num contra-ataque (34’).

O Valongo não baixou os braços e na sequência do cartão azul mostrado a João Almeida, Facundo Navarro não desperdiçou o livre directo (36’). E a 10.ª falta do Sporting permitiu ao avançado argentino do Valongo fazer o 3-1 noutro livre directo (45’).

O Sporting reduziu a desvantagem da mesma forma, com Gonzalo Romero a bater Xano Edo (46’), mas o resultado não sofreria mais alterações.