Segunda na TV: o legado de Ali, The Ark em estreia e indígenas americanos

CINEMA

O Dia da Independência

Fox, 22h15

Realizado por Roland Emmerich, o filme de ficção científica foi um campeão de bilheteiras em 1996 e ganhou um Óscar pelos efeitos especiais. Will Smith, Jeff Goldblum e Bill Pullman ocupam os papéis principais.

Uma interferência nos sistemas de comunicação do mundo inteiro é o primeiro passo da invasão da Terra por uma poderosa raça alienígena, que obrigará todas as nações a lutar em conjunto para garantirem a sobrevivência da raça humana. A sequela de 2016, O Dia da Independência: Nova Ameaça, também de Emmerich, passa logo a seguir.

Três Verões

RTP2, 23h39

Todos os anos, entre o Natal e o Ano Novo, Edgar e Marta organizam uma grande festa na sua luxuosa casa de praia. O casal sempre pareceu transbordar de felicidade. Mas, em 2017, decidem cancelar a festa. Através de Madá, a governanta, e do velho Lira, pai de Edgar, vamos percebendo o que mudou.

Estreada no Festival de Cinema de Toronto, uma comédia dramática sobre diferença de classes e esquemas de corrupção enraizados na sociedade brasileira, realizada por Sandra Kogut, segundo um argumento seu e de Iana Cossoy Paro. O elenco conta com Regina Casé, Otávio Muller, Jéssica Ellen, Daniel Rangel e Rogério e Gisele Fróes (pai e filha).

SÉRIE

The Ark

SyFy, 22h15

Projectada num futuro próximo (daqui a um século) em que a vida na Terra se tornou quase inviável por causa das alterações climáticas, esta aventura de ficção científica passa-se a bordo de uma nave espacial colonizadora, a Ark One, em direcção a Proxima B, um planeta alternativo. A missão é cheia de percalços, a começar pelo acidente sério que a nave e a tripulação sofrem logo no primeiro episódio. Muitos outros desafios se seguirão: falhas técnicas, escassez de água, alucinações, fugas radioactivas e até um motim.

Criada por Dean Devlin e Jonathan Glassner, a série aterra hoje no SyFy, com episódio duplo, e fica em exibição nos serões de segunda-feira. O elenco inclui Christie Burke, Reece Ritchie, Richard Fleeshman, Stacey Michelle Read e Ryan Adams.

The Ark Aleksandar Letic/Ark TV Holdings, Inc./SYFY The Ark Aleksandar Letic/Ark TV Holdings, Inc./SYFY The Ark Aleksandar Letic/Ark TV Holdings, Inc./SYFY The Ark Aleksandar Letic/Ark TV Holdings, Inc./SYFY The Ark Aleksandar Letic/Ark TV Holdings, Inc./SYFY The Ark Aleksandar Letic/Ark TV Holdings Fotogaleria The Ark Aleksandar Letic/Ark TV Holdings, Inc./SYFY

DOCUMENTÁRIOS

1491: As Américas Antes de Colombo

RTP2, 20h38

Estreia. O ano é 1491. Cristóvão Colombo ainda não chegou às Américas. Como é este mundo que está prestes a ser chamado de “novo” pelos europeus? Que civilizações aqui vivem? Nesta série documental de oito episódios, realizada por Barbara Hager e Lisa Jackson, com base no livro de Charles C. Mann 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus, a história pré-colombiana é narrada a partir de uma perspectiva indígena.

O objectivo é descrever, com recurso a recriações e contributos de estudiosos, “a complexidade, diversidade e interligação dos povos” em áreas que vão da alimentação à organização social, passando pela matemática, as artes e a arquitectura.

City of Ali

TVCine Edition, 22h

Realizado por Graham Shelby, documenta as reacções à morte de um dos mais amados heróis desportivos mundiais: Cassius “Muhammad Ali” Clay, um homem de força, poder e ideais que extravasaram o ringue de boxe.

Na altura do desaparecimento do pugilista norte-americano, em Junho de 2016, multiplicaram-se as mensagens elogiosas de políticos, atletas, artistas e muitos anónimos, enaltecendo sobretudo a coragem política, a fidelidade aos seus princípios e o activismo pelos direitos humanos. Milhares de pessoas mobilizaram-se para acompanhar o cortejo fúnebre em Louisville, Kentucky, a cidade natal de Ali; milhões despediram-se à distância do campeão que fica para sempre conhecido como The Greatest.

CULINÁRIA

Cozinha de Chef

Casa e Cozinha, 20h30

Da cozinha da chef Marlene Vieira sai uma fornada de dez novos episódios, para saborear de segunda a sexta-feira. Hoje, as estrelas do cardápio são papo-de-anjo com compota de laranja e fios-de-ovos, e leite-creme com farófias e poejo. Com duas receitas por episódio, o programa alterna entre três abordagens: fine dining, gastronomia portuguesa e pratos do dia-a-dia com um toque de classe. Uma rubrica de dicas da chef e outra de conselhos da sommelier Gabriela Marques completam a ementa.