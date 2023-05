Quantos Chicos Buarques valem um Roman Abramovich?

A genealogia de Chico Buarque é debatida desde a sua primeira aparição pública. Filho do sociólogo e historiador Sérgio Buarque de Holanda e descendente de diversas famílias tradicionais do Nordeste e do Sudeste brasileiros, sua história familiar sempre chamou atenção. Em sua música Paratodos, Chico usa sua genealogia como alegoria para dizer que em seu sangue carrega todos os povos e regiões do Brasil. A letra é um convite à reflexão sobre preconceitos étnicos e geográficos e a abraçar a diversidade do país.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt