Santos Silva convidou presidente do Parlamento ucraniano para vir a Portugal

Augusto Santos Silva colocou ainda a Assembleia da República à disposição para colaborar com o Parlamento ucraniano no processo de adesão à UE. Ruslan Stefanchuk aceitou “imediatamente” o convite.

Enquanto visitava a Ucrânia na passada terça e quarta-feira, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, aproveitou o momento para convidar o presidente do Parlamento anfitrião, Ruslan Stefanchuk, a visitar a capital portuguesa e a discursar na casa da Democracia. A proposta "foi imediatamente aceite", disse esta sexta-feira o presidente da Assembleia.

Foi feito um convite ao presidente do Parlamento da Ucrânia "a visitar Lisboa e a dirigir-se também em sessão plenária ao nosso Parlamento". "Fi-lo, como disse, ao abrigo dos poderes que tenho, mas ciente de que teria a imensa maioria do Parlamento comigo quando formulei esse pedido. Foi imediatamente aceite", anunciou Santos Silva em plenário.

Além disso, o presidente da Assembleia — que nesta visita se fez acompanhar por deputados das bancadas do PS, PSD, IL e BE, mas não do Chega ou do PCP —​ ​ofereceu ainda ao país invadido pela Rússia em Fevereiro do ano passado, a ajuda dos serviços da Assembleia da República no processo de candidatura e adesão do país à União Europeia (UE).

Segundo o gabinete de Augusto Santos Silva, o responsável pela Assembleia portuguesa foi "convidado a intervir na sessão parlamentar. Foi a primeira sessão do dia e foi muito aplaudido". O discurso do presidente da Assembleia, enviado ao PÚBLICO, deixa claro o motivo da visita a Kiev: "Exprimir a profunda solidariedade do povo português com o povo ucraniano, reafirmando todo o apoio de Portugal à Ucrânia".

No "quadro da reciprocidade" que marca a dinâmica entre os dois presidentes e após Ruslan Stefanchuk ter convidado Augusto Santos Silva a discursar no Parlamento ucraniano, foi a vez de o português o fazer. Mas não ficou por aqui.

"Sabendo nós do processo de candidatura da Ucrânia à União Europeia e tendo o Parlamento uma experiência significativa" que adveio de "todo o nosso processo de adesão", à qual se junta o vasto conhecimento de "todo o funcionamento da UE e a toda a qualidade do trabalho técnico" que o Parlamento português tem, "o presidente ofereceu essa colaboração e colocou a Assembleia da República à disposição para colaborar com o Parlamento da Ucrânia no processo de adesão à UE", avança ao PÚBLICO fonte do gabinete de Augusto Santos Silva.

Imediatamente após a proposta — vista com bastante agrado —, "colocou-se em cima da mesa a possibilidade de, numa deslocação do presidente do Parlamento a Lisboa, poder ser assinado um memorando de entendimento que formalize essa colaboração e troca de experiências", acrescenta o gabinete. Aliás, já na intervenção que proferiu em Kiev, Augusto Santos Silva dizia que "Portugal e a Ucrânia são dois países próximos. Ambos europeus e ambos ocidentais. Com ligações crescentes entre os povos... Esses laços ficarão ainda mais fortes agora, através do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia".

A viagem de Augusto Santos Silva a Kiev partiu de um convite feito pelo seu homólogo, o preside do Conselho Supremo da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk. No programa da visita previa-se a "realização de encontros institucionais ao mais alto nível, nomeadamente com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk, e com o primeiro-ministro, Denys Shmygal" e ainda um "encontro com os estudantes de português no departamento de Filologia da universidade de Kiev", de acordo com a nota enviada pelo gabinete de Santos Silva durante esta semana.

Inicialmente, quando o presidente da Assembleia da República Portuguesa anunciou o convite que tinha feito, mencionou que este era dirigido ao Presidente do país, Volodymyr Zelensky, declaração que veio depois corrigir publicamente.