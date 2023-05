As imagens da festa do título em Nápoles, depois de 33 anos de espera

Esperava-se uma festa de arromba e os adeptos não desapontaram: as estreitas ruas do centro de Nápoles foram preenchidas até ao limite para festejar a conquista do campeonato do clube com o mesmo nome. Há 33 anos que a equipa não conquistava o título nacional – antes, só tinha festejado dois, em 1987 e 1990, ambos com Maradona –, com a madrugada desta sexta-feira a servir justamente para libertar três décadas de tristezas e frustrações.

Para os mais jovens, foi a primeira vez que festejaram o título do clube de coração, para os mais adultos foi um regresso à glória dos finais da década de 1980. Para todos, um momento para saborear o máximo possível: afinal, não se sabe quando é que o quarto campeonato chegará.

Tirando os já normais excessos característicos destas celebrações de grande escala, os festejos ocorreram de forma pacífica e sem incidentes. O Nápoles precisava apenas de um empate para carimbar a conquista do título e foi exactamente isso que conseguiu, um sofrido 1-1 frente à Udinese. Chegou ao primeiro quarto de hora já em desvantagem no marcador, temendo-se que a festa fosse adiada novamente. A jogar fora de casa, 13 mil adeptos napolitanos fizeram questão de marcar presença nas bancadas em Udine, para não perderem a oportunidade de presenciar ao vivo o momento.

Já na segunda parte, Victor Osimhen assinou o golo do empate e deu arranque à preparação dos festejos. A alegria foi tanta que, em pleno estádio do adversário, centenas de adeptos do Nápoles invadiram o relvado para festejar com os jogadores da própria equipa.

O carinho e a gratidão dos napolitanos por Diego Maradona continuam bem vivos na província italiana, com inúmeras bandeiras e cachecóis a exibirem a cara do "número 10", uma forma chamar para a festa um dos maiores símbolos do Nápoles, que morreu em Novembro de 2020.