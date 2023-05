Um morto e três feridos nos festejos do título do Nápoles

Um homem de 26 anos morreu esta madrugada em Nápoles devido a ferimentos de bala durante as comemorações dos adeptos da equipa da cidade, que garantiu esta quinta-feira o terceiro título de campeão italiano de futebolna sua história.

Um jovem de 26 anos foi internado no hospital Cardarelli, onde morreu pouco depois, segundo a imprensa local. Três outros adeptos foram também alvejados na praça Garibaldi, perto da estação central.

As ruas de Nápoles encheram-se para festejar o título da principal equipa de futebol da região. Há 33 anos que o Nápoles não festejava um título – antes, só tinha festejado dois, em 1987 e 1990, ambos com Maradona.

O Nápoles só precisava de um empate, e foi exactamente isso que conseguiu, um sofrido 1-1 frente à Udinese, depois de ter estado em desvantagem. A jogar no estádio do adversário, 13 mil adeptos fizeram a viagem e pintaram as bancadas de azul, invadindo o relvado após o apito final.

No centro de Nápoles, milhares de pessoas festejaram o feito pela noite dentro.