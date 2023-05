IL propõe comissão de inquérito à actuação do SIS

Líder da bancada liberal considera haver várias questões “por esclarecer” na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba.

A bancada da Iniciativa Liberal (IL) vai propor a criação de uma comissão de inquérito à actuação dos Serviços de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infra-Estruturas, João Galamba. O SIS é tutelado directamente pelo primeiro-ministro. O anúncio foi feito pelo líder da bancada dos liberais, Rodrigo Saraiva, durante uma declaração política no Parlamento.

“Por mais declarações públicas já dadas e comunicados à imprensa feitos, quer por membros do Governo, responsáveis de forças de segurança e até do conselho de fiscalização, e notícias que vão saindo, com diversas fontes, há ainda questões por esclarecer”, sustentou, deixando algumas perguntas no ar. “Como actuou efectivamente o SIS? Foi por iniciativa própria? E de onde e quem partiu essa ordem?”, questionou.

Em causa está a recuperação de um computador portátil com informação reservada que o ex-adjunto do ministro João Galamba, Frederico Pinheiro, terá levado do Ministério das Infra-Estruturas para casa, depois de ser demitido.

O deputado lembrou que a IL dirigiu perguntas ao primeiro-ministro, que tutela o SIS, sobre os acontecimentos revelados na passada sexta-feira e que há pedidos de audições ao director do SIS e à secretária-geral do SIRP (Sistema de Informações da República Portuguesa). Mas os liberais consideram que “o tema é demasiado sensível. Seja a actuação dos Serviços de Informações, seja a utilização desses mesmos serviços de forma indevida e fora do quadro legal”.

A situação “é tão sensível que justifica a constituição de uma comissão de inquérito parlamentar nesta casa, cuja proposta a Iniciativa Liberal irá apresentar”, argumentou Rodrigo Saraiva.