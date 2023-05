Miranda Sarmento: “Há uma utilização do SIS que é uma violação do Estado de direito”

Joaquim Miranda Sarmento admite que António Costa tenha ensaiado “uma fuga em frente” “por não ter condições de governação”. Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, o líder parlamentar do PSD afirma que o que aconteceu com o Serviço de Informações de Segurança (SIS) no caso João Galamba dá a nítida impressão de que a utilização do SIS por membros do Governo não é assim tão esporádica”, o que configura “uma violação gravíssima do Estado de direito”: “Não queremos os serviços secretos a actuar como polícia. Sabemos onde é que começa, mas nunca sabemos onde é que acaba.”

