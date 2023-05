Quando um youtuber sai da bolha das redes sociais

As responsabilidades que cabem a um youtuber que vive na bolha do seu protagonismo nas redes sociais não são as mesmas do que as de um grupo parlamentar democraticamente eleito.

Volvido quase meio século da madrugada que restituiu ao povo a sua soberania, a democracia vive dificuldades em aproximar os mais jovens da política. Da saga “soluções fáceis para problemas complexos”, a Iniciativa Liberal (IL) parece ter encontrado a receita ideal para resolver esse problema: encontrar um youtuber o mais misógino possível, convidá-lo para uma visita à Assembleia da República e presentear os espectadores com uma miscelânea de grosseirismo, falta de educação e desrespeito pelas instituições democráticas.

Longe vai o tempo em que o entretenimento dos ecrãs dependia dos horários e oferta dos canais televisivos. As plataformas digitais vieram trazer a vantagem de resolver esses inconvenientes e actualmente o acesso aos mais diferentes conteúdos, para além de mais versátil, é também mais diversificado.

Na política a utilização dessas plataformas pode e deve ser feita como meio de chegar aos cidadãos, aproximá-la das pessoas, informá-las do seu funcionamento e promover o debate público. São, por isso, excelentes promotoras da liberdade de expressão, de opinião e de acesso a informação. Essa utilidade acaba, ainda assim, por ser contestada quando é utilizada por aqueles que através dos seus meios pretendem degradar a imagem e funcionamento das diferentes instituições democráticas.

As visitas à Assembleia da República permitem aos cidadãos, acompanhados por um deputado da República, conhecer o edifício e a sua história e ficarem a conhecer por dentro – e também por isso melhor – a instituição que aí funciona e que representa a pluralidade de vontades do povo expressa nas urnas.

Convidar youtubers para o fazerem não deixa de ser uma boa ideia. Os vídeos de alguns destes atingem milhares de visualizações e chegam às gerações mais jovens, podendo sensibilizá-las para os temas que afectam a vida política do país. Não deixa, no entanto, de ser curiosa a minuciosa selecção que a IL protagonizou para esta tarefa.

Num vídeo publicado no seu canal de YouTube esta semana, Tiago Paiva mostrou tudo aquilo que esta nova direita é — a falta de argumento, a desinformação traiçoeira e os remédios fáceis para problemas complexos. Mas mais do que isso, representa a aparente tendência crescente de alguns internautas em fazerem, atrás da comodidade dos ecrãs, a crítica pela crítica recorrendo à ofensa desmedida e sem filtros, à ausência de conhecimento de causa e de argumentos fundamentados.

"Mostrou tudo aquilo que esta nova direita é: a falta de argumento, a desinformação traiçoeira e os remédios fáceis para problemas complexos"

O youtuber — tal Robin dos Bosques — ofende descaradamente o primeiro-ministro em pleno plenário e nos dias seguintes regozija-se a pelo seu feito, estendendo a crítica grotesca a todo o Governo e aos diferentes grupos parlamentares que vieram questionar a atitude complacente da IL.

Chega inclusivamente a aplaudir o outro líder dos extremistas quando este veio em sua defesa. Em boa verdade até aí se abriu uma janela de oportunidade para o partido da interjeição, que encontrou a fórmula mágica para chegar aos mais jovens alargar o seu público-alvo.

A verdade é que as responsabilidades que cabem a um youtuber que vive na bolha do seu protagonismo nas redes sociais não são as mesmas que as de um grupo parlamentar democraticamente eleito e com o dever de lutar pela boa imagem das instituições das quais são membros e que representam. Esperava-se muito mais da IL – para aqueles que porventura ainda se pudessem impressionar – e dos seus dirigentes.

De Cotrim de Figueiredo e de Rui Rocha, os tios “cool” que querem dar menos impostos e que não têm preconceitos quanto ao vocabulário que usam casa da democracia, esperava-se pelo menos que não compactuassem com a infantilidade incalculada em que o antigo assessor do primeiro (agora deputado Bernardo Blanco) fez cair o grupo parlamentar do partido.

Como toda uma nova vaga de movimentos populistas a ganharem protagonismo na arena política um pouco por toda a Europa, e com partidos da chamada direita democrática a abrirem-lhes portas à governação, importa manter aguçado o sentido crítico e manter presente que a liberdade não pode nem deve ser instrumento para deitar abaixo aquilo que tanto custou a conquistar ao longo de cinco décadas de democracia.

Ainda mais, devemos evitar a todo o custo que o discurso vazio, nas suas mais formas, deixe denegrir de alguma forma as instituições que a fazem funcionar.