Festival Tremor, nos Açores, volta entre 19 e 23 de Março de 2024

Já há datas para a edição de 2024 do Tremor. O festival de música açoriano regressa à ilha de São Miguel entre 19 e 23 de Março do próximo ano, revelou esta quinta-feira a organização. Os passes gerais já estão à venda, custando 70 euros.

A edição deste ano do Tremor, que foi a décima, aconteceu entre 28 de Março e 1 de Abril. Como é seu apanágio, o festival voltou a apostar num encontro entre a música e outras propostas artísticas, bem como na interacção do público com a ilha, com caminhadas e concertos-surpresa em locais pouco convencionais.

“Considero que há uns Açores antes do Tremor e uns Açores após o Tremor. O Tremor veio mexer com isto tudo”, afirmou à agência Lusa um dos elementos principais da organização, Luís Banrezes, nas vésperas dessa celebratória edição, que trouxe até aos Açores Angel Bat Dawid, Avalanche Kaito, Bia Maria, Cobrafuma, Fado Bicha, Ill Considered, Pongo, Unsafe Space Garden, Vaiapraia, Verde Prato e ZA!, entre outros nomes.

“Numa edição que celebrou os dez anos de presença nos Açores, mas quis apontar para o futuro, o Tremor 2023 ocupou São Miguel com cinco dias de concertos, exposições, instalações, caminhadas e propostas de cruzamento artístico que envolveram um total de 1500 pessoas por dia”, afirmou a organização esta quinta-feira numa nota de imprensa.