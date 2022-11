Pop digital dos Jockstrap e jazz livre dos Ill Considered fecham mais um Mucho Flow

A estreia em Portugal dos britânicos Jockstrap, dupla que, pelo menos lá fora, tem encantado o público da pop maximalista, que gosta quando as suas melodias açucaradas vêm acompanhadas de uma electrónica dançável e cheia de soluços, foi um dos destaques da nona edição do Mucho Flow (4 e 5 de Novembro). O festival vimaranense continua com a pontaria afinada no que diz respeito a programar artistas que não movimentando massas, têm uma curiosidade indelével, que lhes está a permitir encontrar paisagens musicais menos pisoteadas e com alguns segredos escondidos.