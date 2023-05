Marcelo tem afastado o cenário de dissolução, mas anda a falar disso há seis meses

Entre Outubro do passado ano e Abril, Marcelo Rebelo de Sousa falou acerca da dissolução do Parlamento pelo menos oito vezes. Fazendo questão de relembrar que este é um poder que detém, e do qual não prescinde, o Presidente da República esclareceu várias vezes que não o queria fazer. Porém, foi um tema muito presente nas suas intervenções públicas, sobretudo a partir do final de Dezembro, altura em que se sucederam demissões e polémicas no executivo de António Costa. Para justificar o seu ponto de vista foram sendo apresentados três argumentos: a guerra, a situação económica e a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt