Crise e dissolução: como se exerce o poder exclusivo do Presidente

Com a tensão política no Governo, a dissolução da Assembleia da República tem estado na agenda mediática. Para já, Marcelo tem rejeitado usar esta competência, mas não abdicou dela. Até quando?

Desde que a crise interna no Governo começou a emergir, com escândalos e sucessivas demissões, que a dissolução da Assembleia da República (AR) é debatida na agenda mediática. Desde Novembro passado que o Presidente da República tem afastado esse cenário com o argumento da guerra na Ucrânia, da crise e da necessidade de executar os fundos do PRR, mas tem deixado claro que mantém o Governo debaixo de vigilância apertada e até dá "puxões de orelhas" quando for preciso.