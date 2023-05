Polícia suspeita que certificado de vacinação de Bolsonaro tenha sido falseado

Casa do ex-Presidente em Brasília foi alvo de buscas esta manhã e foram feitas seis detenções de militares do seu círculo próximo.

A Polícia Federal (PF) brasileira fez buscas na manhã desta quarta-feira na casa do ex-Presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, e deteve um militar seu aliado. Em causa estão as investigações sobre um esquema de prestação de dados falsos sobre a vacinação contra a covid-19.

Ao todo, os agentes da PF cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e fizeram seis detenções. Entre os presos está o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro durante o seu mandato presidencial, um cargo de muita proximidade com o chefe de Estado.

Foram também detidos o polícia Max Guilherme e o militar Sérgio Cordeiro, ambos pertencentes ao serviço de segurança pessoal de Bolsonaro durante o mandato presidencial.

Segundo a imprensa brasileira, Bolsonaro deverá ser interrogado pela polícia nas próximas horas. O seu telemóvel e o da mulher, Michelle Bolsonaro, foram apreendidos pela PF, segundo o site de notícias UOL.

A investigação tenta averiguar o funcionamento de um alegado esquema de falseamento dos registos de vacinação, através do fornecimento de dados incorrectos nos sistemas do Ministério da Saúde. O objectivo, segundo a PF, era permitir a emissão de certificados de vacinação para que pessoas que não receberam a vacina contra a covid-19 pudessem viajar livremente.

Entre os beneficiários desse esquema ilegal estão, de acordo com a TV Globo, o próprio Bolsonaro e a filha mais nova, Laura, de 12 anos, bem como Barbosa, a mulher e a filha, e ainda um deputado federal.

O objectivo do grupo que falseou os registos seria, segundo a PF, "manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas" e "sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a covid-19".

Bolsonaro manifestou publicamente várias dúvidas, cientificamente infundadas, quanto à segurança e eficácia das vacinas contra a covid-19 e o seu Governo foi acusado de ter atrasado o processo de compra de imunizantes. Apesar de vários pedidos, o ex-Presidente nunca revelou publicamente o seu boletim de vacinas nem foi visto a receber a vacina contra a covid-19, ao contrário de grande parte dos políticos brasileiros.

Em Fevereiro, a Controladoria-Geral da União, uma entidade de controlo e supervisão das agências públicas, confirmou a existência de um registo de vacinação que comprovava a administração do imunizante a Bolsonaro. No entanto, persistiram as dúvidas de que esse boletim poderia ter sido introduzido no sistema do Ministério da Saúde de forma irregular e que o ex-Presidente nunca tivesse sido vacinado.

Segundo o documento, Bolsonaro teria sido vacinado em Maio de 2021, poucas semanas antes de viajar para os EUA, que na altura exigia a apresentação de certificado de vacinação, para participar numa cimeira.