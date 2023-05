A qualidade de Carlos Alcaraz mantém-se constante

Mantendo uma consistência exibicional inigualável, Carlos Alcaraz ultrapassou os quartos-de-final do Mutua Madrid Open. E, pela terceira vez este ano, está nas meias-finais de um torneio ATP 1000, feito só imitado no circuito masculino por Jannik Sinner. O tenista espanhol, que já contabiliza três títulos e só ainda somou duas derrotas (numa final e meia-final) teve em Karen Khachanov o adversário mais difícil até ao momento no torneio, mas acabou por vencer em dois sets.

No segundo set, Alcaraz recuperou de 1-4 e 2-5 para vencer Khachanov (12.º no ranking), por 6-4, 7-5. “Foi mesmo difícil e o primeiro set também foi muito equilibrado. Estive em dificuldades no segundo set, com um break de desvantagem e ele teve dois break-points para um segundo break, mas felizmente sabia que ia ter as minhas oportunidades e tentei aproveitá-las”, disse o número dois do ranking.

O 30.º encontro da época do tenista espanhol será na sexta-feira – frente ao vencedor do duelo entre Borna Coric (20.º) e o lucky loser Daniel Altmaier (92.º) –, dia em que comemora o 20.º aniversário.

No circuito feminino, o domínio é exercicido por Iga Swiatek (1.ª), que levou 69 minutos a ultrapassar Petra Martic (33.ª), por 6-0, 6-3. Na meia-final, a polaca defronta Veronika Kudermetova (13.ª). A russa é a segunda tenista a chegar a esta fase do Madrid Open após quatro vitórias consecutivas em três sets, a última das quais frente a Jessica Pegula (3.ª), por 6-4, 0-6 e 6-4.

No ATP 175 de Aix-en-Provence, Nuno Borges foi eliminado pelo francês Harold Mayot (241.º), que teve uma atitude de enorme falta de desportivismo. Mayot estava a servir a 4-5 e, quando enfrentava um segundo set-point consecutivo, aproveitou a entrada de uma bola do court do lado para queixar-se das condições em que estava a competir e pediu a comparência da supervisora, enquanto se sentava e bebia água. Borges ficou incrédulo com o comportamento do adversário e com a complacência do árbitro de cadeira e supervisora, também franceses, desconcentrou-se e não voltou a encontrar o melhor nível, acabando por ceder ao fim de duas horas, por 7-5, 6-4.

Igualmente na primeira ronda, o ex-número um mundial, Andy Murray (52.º), eliminou o ex-número seis, Gael Monfils (322.º), por 6-3, 6-2.