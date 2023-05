Quinta na TV: Star Wars para todos, com Aftersun a caminho da Terra Nova

O dia da Guerra das Estrelas convive com A Vida nas Ilhas dos Açores, Todas as Artes e África ao ritmo das estações.

CINEMA

Terra Nova

RTP1, 23h38

Inspirada n’O Lugre de Bernardo Santareno, a história recua ao Portugal de finais dos anos 1930 para retratar a dureza da vida das comunidades piscatórias, em pleno Estado Novo. O dia-a-dia das famílias é marcado pela ansiedade de quem depende do sucesso da faina a bordo de um bacalhoeiro e de quem vê partir os seus para a pesca em mares gelados.

Esta é a versão cinematográfica da série que a RTP estreou há quase três anos. A realização é de Artur Ribeiro, que também assina o argumento. Virgílio Castelo, Vítor Norte, Sandra Faleiro, Beatriz Barosa, João Jesus, João Reis, Pedro Lacerda, Maria João Falcão e João Catarré fazem parte do elenco.

Aftersun

Filmin, streaming

Fica hoje disponível na Filmin o filme de Charlotte Wells que fez sucesso nos festivais internacionais. Cannes atribuiu-lhe o prémio French Touch; os BAFTA, o de melhor estreia na realização. Conta com interpretações de Paul Mescal (nomeado para o Óscar de melhor actor), Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall e Sally Messham.

Nos finais da década de 1990, quando tinha 11 anos, Sophie passou umas férias inesquecíveis com o pai numa estância turística da Turquia. Para ela, foi um tempo mágico, com ambos a desfrutarem de cada momento na companhia um do outro. Vinte anos passados, agora com a idade que o pai tinha na altura, Sophie revê uma cassete de vídeo desses dias. Num esforço de reconciliação com traumas do passado, tenta encontrar indícios do que se passou a seguir.

SÉRIE

Star Wars: Visões

Disney+, streaming

É uma celebração informal, mas qualquer fã sabe de cor o lema May the fourth be with you, aplicado a 4 de Maio, dia da Guerra das Estrelas. Para assinalar a data, a Disney+ estreia a segunda temporada de Star Wars: Visões, a série antológica que explora novas visões e narrativas deste universo intergaláctico, com mais uma leva de nove curtas de animação produzidas por número igual de estúdios de vários países.

DOCUMENTÁRIOS

África, as Quatro Estações

Odisseia, 16h

Estreia. Apresentada como “uma série épica e um relato de perseverança e coragem face às adversidades”, mostra como diferentes espécies se adaptam a cada uma das estações do ano (uma por episódio, para ver à quinta-feira).

Star Wars: A Saga Que Mudou a História

História, 20h

O canal assinala o dia da Guerra das Estrelas com uma perspectiva histórica que viaja “a uma época não muito longínqua” para revelar os bastidores das filmagens das duas primeiras trilogias (a original, de 1977 a 1983, e a prequela, de 1999 a 2005), intercalando-as com entrevistas a actores e técnicos.

O panorama vai dos desafios dos efeitos especiais às questões de financiamento, sem esquecer o impacto do projecto na vida pessoal do seu criador, George Lucas. A série documental estreia-se hoje com todos os seis episódios emitidos em maratona.

A Vida nas Ilhas

Casa e Cozinha, 21h

Os Açores são o destino de hoje, mais especificamente as ilhas Terceira, São Jorge e Faial. É o nono episódio da segunda temporada da série documental que, de segunda a sexta-feira, anda pelo mundo a visitar paragens insulares, “em busca dos elementos diferenciadores que as tornam tão únicas”.

Foto A Vida nas Ilhas - Açores DR

MAGAZINE

Todas as Artes

SIC, 1h55

Primeiro episódio da nova rubrica semanal que vem substituir Original é a Cultura. Também produzida em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, faz incursões a espectáculos, livros, exposições, filmes e outras manifestações artísticas.

INFANTIL

Star Wars: As Aventuras dos Jovens Jedi

Disney Jr., 8h05

Os pequenos aprendizes também têm direito a uma nova série de animação inspirada em Star Wars. É protagonizada por Kai, Lys e Nubs, três iniciantes enviados pelo mestre Yoda para treinarem no Templo Jedi de Tenoo. Estreia-se com episódio duplo e fica também disponível na Disney+.