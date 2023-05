Protestos pelo clima continuam. Alunos da António Arroio voltam a trancar escola

A Escola Artística António Arroio, em Lisboa, voltou a amanhecer com os portões trancados. Às 8h30 desta quarta-feira, hora do início das aulas, a escola continuava fechada com correntes, os alunos concentrados na "ilha" à frente da escola, os professores do outro lado da rua, à espera da decisão do director sobre suspender ou não as aulas.

Cerca das 8h50, o director da escola removeu as correntes e os funcionários entraram, mas dezenas de alunos na ocupação fizeram uma" corrente humana" a dificultar a entrada no edifício principal. Os professores continuam expectantes do lado de fora da escola.

Na terça-feira, cerca de uma dezena de escolas e faculdades em Lisboa, Porto e Coimbra iniciaram "ocupações" pelo clima, montando tendas nos recintos, organizando palestras e promovendo momentos de convívio para passar duas reivindicações principais: acabar com o investimento em combustíveis fósseis até 2030 e electricidade 100% renovável e a preços acessíveis a todas as famílias até 2025.

Na cidade universitária, os estudantes armaram acampamento desde 26 de Abril nas faculdades de Letras e de Psicologia.

Os estudantes da FLUL, que têm dormido em tendas no jardim ao lado do edifício com autorização da direcção da faculdade, relatam que, pela primeira vez em uma semana, a polícia que por norma faz a patrulha do bairro abordou os estudantes para colocar questões.

Esta "Primavera das Ocupas" faz parte de um movimento internacional que junta escolas e universidades de vários países europeus, como Alemanha e Espanha.

Em Portugal, a escola António Arroio foi a única que interrompeu as actividades lectivas devido aos protestos. No Liceu Camões, também em Lisboa, os alunos preferiram manter um calendário intenso de actividades (com a anuência da direcção e faltas justificadas), cumprindo o compromisso de uma ocupação que angariasse apoio do resto da sociedade para as suas reivindicações.