Hipocrisia ou a beleza de alimentar fascistas (*)

O PS sabe exatamente o que faz, e com que objetivos, ao comprar toda a disputa, ao rasgar as vestes a propósito de qualquer incidente, ao amplificar a voz dos populistas que diz querer combater.

É impossível evitar o nascimento de populistas. São tão antigos como as sociedades políticas. Em todas as comunidades há sempre um stock suficiente de oportunistas amorais prontos a defender tudo e o seu contrário. Em todas as sociedades há sempre candidatos a governantes, sem quaisquer escrúpulos, disponíveis para explorar o medo, o ressentimento, a frustração. Em todas as sociedades há sempre quem acredite que a luta política se pode e deve fazer sem regras, sem urbanidade, sem decoro e sobretudo dispensando, de forma ignara, pensamento ou ideias.