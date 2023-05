Sete cadáveres encontrados em casa de predador sexual no Oklahoma

Foram encontrados sete cadáveres numa propriedade de uma cidade rural do Oklahoma, nos Estados Unidos. A descoberta aconteceu numa operação em que se pretendia localizar duas jovens desaparecidas. A morada em que foram localizados os corpos está registada no nome de Jesse McFadden, predador sexual que também foi encontrado sem vida na casa. Ainda não há informações quanto à identidade dos quatro outros cadáveres encontrados.

As autoridades acreditam que as duas jovens, Ivy Webster, 14 anos, e Brittany Brewer, 16 anos, são duas das vítimas encontradas na propriedade. As jovens tinham sido dadas como desaparecidas na segunda-feira, após terem combinado uma tarde de natação com a filha do predador sexual.

A investigação da polícia aponta para um cenário em que as duas adolescentes viajavam na companhia do predador sexual nas horas que antecederam a morte. Ainda não foi avançada a causa da morte das raparigas.

A CNN avança que Jesse McFadden faltou, horas antes de serem encontrados os cadáveres, a uma diligência no tribunal. Em 2017, o predador sexual foi acusado de usar um telemóvel para trocar imagens e vídeos explícitos com uma menor. Em 2003, McFadden tinha sido condenado pelo crime de violação, sendo libertado em Outubro de 2020.

Citado pelo The Mirror, o pai de Brittany diz que a filha tinha dormido uma vez na casa da família de Jesse McFadden, negando a existência de indícios que apontassem para algum comportamento suspeito.