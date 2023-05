PJ investiga homicídio de uma mulher em Vila do Conde

Uma mulher de 66 anos morreu, esta segunda-feira, em Vila do Conde. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) como um possível homicídio.

A morte da mulher foi confirmada pelo PÚBLICO junto da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

Os bombeiros foram chamados, ao início da tarde, a acorrer a uma situação na freguesia de Modivas. “Seria uma possível agressão e violação”, informa fonte da corporação. Quando chegaram ao local, a vítima já tinha morrido.

O cadáver encontrava-se no átrio da casa, segundo a mesma fonte. De acordo com a agência Lusa, o alerta foi dado pelas 14h30 por uma vizinha, que viu a vítima a sangrar à porta da casa.

Por estar em causa a suspeita de homicídio foi chamada a Judiciária, polícia que tem a competência exclusiva para a investigação destes crimes. No local estão já inspectores da PJ juntamente com militares da GNR. Assim que o corpo for libertado pelas autoridades será transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.