A qualidade da democracia portuguesa

A história mostra-nos que o desencanto com a democracia se agrava quando as pessoas não encontram respostas às suas necessidades e aspirações

Nos principais estudos internacionais sobre o tema, Portugal surge entre os 20% de países mais democráticos do mundo. Segundo o mais recente Índice de Democracia, da Economist Intelligence Unit (EIU), os portugueses estão entre os 10% da população do globo que vivem sob regimes políticos de maior qualidade. Habitamos um país onde as eleições são livres e justas, onde existe liberdade de associação e de expressão, onde prevalece a tolerância e a liberdade religiosas, e onde a grande maioria dos cidadãos – e dos partidos que os representam – valoriza o regime democrático. Não é pouco: 72% da população mundial vive em autocracias, de acordo com o último relatório do Instituto V-Dem da Universidade de Gotemburgo, na Suécia (outra fonte relevante para percebermos o estado do mundo).