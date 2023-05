Terça na TV: do Donbass ao novo aeroporto, com umas luzes

CINEMA

Deus Sabe Quanto Amei

Fox Movies, 18h58

Vincente Minnelli, o mestre dos filmes musicais da MGM, assinou em 1958 este filme dramático adaptado de um romance de James Jones, sobre um filho pródigo de regresso à sua terra natal. Dave Hirsh (Frank Sinatra) é um escritor falhado e amargo que se embrenha numa vida hipócrita, em permanente conflito com o irmão (Arthur Kennedy).

Hirsh procura conforto na companhia de Ginny Moorhead (Shirley MacLaine), uma rapariga mal aceite pela sociedade que o ama incondicionalmente, e de Bama Dillert (Dean Martin), um jogador profissional. No entanto, a vontade de Hirsh é conquistar o coração da professora Gwen French (Martha Hyer).

O filme esteve nomeado para cinco Óscares: três pelas interpretações de Kennedy, MacLaine e Hyer, um pelo guarda-roupa e outro pela canção original (To love and be loved).

Donbass

RTP1, 00h36

Assinado pelo cineasta bielorruso Sergei Loznitsa e escolhido para abrir a secção Un Certain Regard no Festival de Cannes de 2018, onde recebeu o prémio de melhor realizador, Donbass debruça-se sobre os conflitos separatistas de 2014, nessa região da Ucrânia.

Embora de ficção, o filme é constituído por vários episódios que retratam acontecimentos reais nos territórios ocupados. Valeriu Andriuta, Lyudmila Smorodina, Olesya Zhurakivska, Lyudmila Smorodina e Boris Kamorzin dão vida às personagens principais.

SÉRIES

Uma Pequena Luz

Disney+, streaming

Estreia. Hermine “Miep” Gies trabalhava para Otto Frank quando começaram as perseguições nazis. Foi ela quem – sem hesitar, apesar do risco para a própria vida – ajudou a esconder a família dele no anexo secreto onde Anne, filha de Frank, escreveria o famoso diário. Foi também ela quem encontrou e guardou os escritos de Anne.

A sua história de coragem, lealdade e heroísmo é contada nesta minissérie biográfica criada por Tony Phelan e Joan Rater (dupla ligada, por exemplo, a Anatomia de Grey). No elenco entram Bel Powley, Joe Cole, Amira Casar, Billie Boullet, Ashley Brooke e Liev Schreiber, entre outros.

Uma Luz ao Fundo

RTP2, 22h01

Criada por Regina Moriarty, esta produção britânica segue Cat Donato (Alexandra Roach), uma jovem jornalista que regressa à (fictícia) cidade galesa de Llanemlyn para descobrir o que terá acontecido realmente a Ela, sua amiga de infância, que desapareceu há 18 anos e cujo corpo nunca foi encontrado.

Donato espera conseguir confrontar Joe Pritchard (Iwan Rheon), o suposto assassino, que acaba de sair da prisão em liberdade condicional. Mas, em Llanemlyn, nem todos estão interessados em remexer em feridas do passado. Uma Luz ao Fundo chega hoje aos serões da RTP2 para ficar de segunda a sexta, com seis episódios.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Debate

RTP1, 22h05

Onde aterrará o novo aeroporto de Lisboa? É uma questão que se arrasta há meio século, que tem motivado estudos de toda a ordem e na qual tem havido muitos recuos e poucos avanços. Esta noite, Carlos Daniel modera um debate feito à luz dos desenvolvimentos recentes: as nove opções anunciadas pela Comissão Técnica Independente que está a estudar o aumento da capacidade aeroportuária da capital.

DOCUMENTÁRIOS

Silêncio - Vozes de Lisboa

TVCine Edition, 20h30

Céline Carlisle e Judit Kalmar realizam este retrato de Lisboa e do fado que pulsa num dos seus bairros mais típicos – uma Alfama de identidade forte, mas de traços descaracterizados pela gentrificação. Entre o vazio de uma tasca fechada pela pressão imobiliária e o som de um tuk-tuk, a reflexão sobre a mudança manifesta-se nas vozes e de Ivone Dias e Marta Miranda, duas fadistas de gerações diferentes.

Impedir a Próxima Pandemia

RTP1, 23h39

Realizado por Xavier Deleu, segundo um guião de Nicolas Koutsikas, o documentário vai ao encontro de cientistas que, um pouco por todo o mundo, tentam antever focos de possíveis epidemias ou ensaiam formas de prevenir a sua propagação num mundo globalizado. Conclusão comum: a nossa saúde dependerá sempre de quão saudável soubermos manter o planeta.