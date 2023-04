Duas crianças entre os 11 mortos numa fuga de gás em zona industrial na Índia

Acidente aconteceu no estado do Punjab. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas e a operação de salvamento ainda está em curso.

Onze pessoas morreram neste sábado, entre elas duas crianças, na sequência de uma fuga de gás numa zona industrial no estado do Punjab, no norte da Índia.

As vítimas mortais foram identificadas como cinco mulheres e seis homens, sendo que as crianças tinham dez e 13 anos de idade, de acordo com informações avançadas pela polícia de Ludhiana, onde aconteceu a tragédia, num comunicado divulgado pela cadeia indiana de televisão NDTV.

Uma equipa de 50 membros da Força Nacional de Resposta a Desastres está neste momento no local, que foi isolado pelas autoridades, enquanto a Polícia vai retirando as pessoas da zona densamente povoada.

O comissário adjunto e Ludhiana, Surabhi Malik, referiu que a fuga pode ter sido consequência da mistura de algum agente químico na fábrica e no metano acumulado nos esgotos que passam pelo edifício. No entanto, pediu paciência até que esteja terminada a investigação.