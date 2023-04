Segunda na TV: assaltantes, predadores e duas séries novas na RTP

CINEMA

O Velho e o Mar

Fox Movies, 17h49

Em 1958, John Sturges realizou esta adaptação do romance de Hemingway em que um velho pescador trava em alto-mar uma batalha por um peixe enorme. O filme, que se tornou ele próprio um clássico, esteve nomeado para três Óscares: um pela prestação de Spencer Tracy no papel principal, outro pela fotografia e outro – que se concretizaria numa estatueta dourada – pela banda sonora, da autoria de Dimitri Tiomkin.

Causa Justa

Cinemundo, 22h40

Bobby Earl (Blair Underwood) é acusado da morte de uma menina e condenado à cadeira eléctrica. Oito anos depois do crime, pede ajuda a Paul Armstrong (Sean Connery), um professor de Direito que se empenha na defesa dele a ponto de arriscar a própria vida. Um filme de acção de Arnold Glimcher, também com Kate Capshaw e Laurence Fishburne.

Um Homem Chamado Ove

RTP2, 23h56

Nomeado para os Óscares de melhor filme estrangeiro e caracterização, o filme de Hannes Holm adapta o best-seller de Fredrik Backman. Ove Lindahl (Rolf Lassgård) é um velho senhor amargurado, ressentido e fechado desde a morte da mulher. Um dia, uma jovem e ruidosa família muda-se para a casa ao lado. Primeiro, isso gera-lhe irritação. Mas, depois, nasce entre eles uma amizade inesperada.

SÉRIES

Emília

RTP1, 22h45

Capitães do Açúcar

RTP1, 23h13

Estreiam-se duas séries feitas por equipas jovens e focadas em questões da sua geração. Emília, de Filipa Amaro, segue uma rapariga (Beatriz Maia) entalada entre o sonho de ser bailarina, a vida que leva como empregada numa bomba de gasolina e a ansiedade que as redes sociais lhe provocam. A possibilidade de fazer uma audição surge-lhe como oportunidade para mudar de vida, mas também de ser rejeitada.

Capitães do Açúcar, realizada por Ricardo Leite e escrita por Tiago Correia, tem como protagonista um rapaz (Tiago Sarmento, autor da ideia original) que estuda farmácia enquanto trabalha numa hamburgaria – emprego que deixa para aderir a um muito mais lucrativo (e perigoso) negócio de psicotrópicos.

Ambas as séries são debitadas na RTP1 semanalmente – seis episódios de Emília, oito de Capitães do Açúcar – mas podem ser consumidas na íntegra já a partir do meio-dia, na RTP Play.

Foto Capitães do Açúcar Maria e Mayer

DOCUMENTÁRIOS

Predadores de África

Odisseia, 16h

Estreia. A abrir a programação dedicada a África, que marca o mês de Maio, está esta série de seis episódios sobre animais no topo da cadeia alimentar: leopardos, leões, hienas e outros. Hoje, vai para o ar o primeiro par de episódios; depois, sai um novo a cada segunda-feira.

Assaltos Históricos com Pierce Brosnan

História, 22h15

Estreia. Pierce Brosnan, para muitos o melhor actor a encarnar o mítico James Bond, é o anfitrião de uma série documental que recorda oito dos mais infames assaltos de sempre, recorrendo a “recriações cinematográficas e efeitos visuais de última geração”, descreve o canal. Fica em exibição semanal, em dose dupla. Os episódios de hoje lembram os golpes à Lufthansa e ao Museu Americano de História Natural. Os próximos envolvem bancos, hotéis, jóias e obras de arte.

Foto Assaltos Históricos com Pierce Brosnan ADRIAN ALSTON

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Ana Gomes fala com Fátima Campos Ferreira do seu percurso político (como diplomata, deputada europeia, candidata a Presidente da República…), numa conversa que promete revelar um pouco mais da mulher por detrás do espírito combativo revelado na arena pública.

Foto Ana Gomes Daniel Rocha

INFANTIL

O Vale Encantado (VP)

Panda, 10h30

Dos mesmos criadores d’O Principezinho, o filme de Arnaud Bouron e Antoon Krings baseia-se na série literária de Antoon Krings. Conta a história de um grilo de bom coração que é acusado de raptar a rainha do Vale Encantado e, para limpar o seu nome, embarca numa perigosa missão de resgate.

Há mais animação para ver em família depois de O Vale Encantado: O Carteiro Paulo: O Filme (às 13h30), Deep: Aventura no Fundo do Mar (15h) e Barbie Dreamtopia: Festival da Alegria (16h30).