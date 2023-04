Incêndio em fábrica de químicos em Gondomar: autoridades mandam evacuar casas num raio de 5 km

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir uma fábrica de produtos químicos em São Cosme, em Gondomar, no distrito do Porto, revelou fonte da Protecção Civil. Os bombeiros mandaram evacuar todas as casas no perímetro de cinco quilómetros.

O incêndio, que se iniciou cerca das 17h40, “já tomou todo o espaço da fábrica” no distrito do Porto e o esforço dos bombeiros centra-se agora em evitar que as chamas “atinjam os silos de combustível”, indicou.

O fogo decorre na Sociedade Portuense de Drogas, na Rua da Cavada, e está a ser combatido por 147 operacionais e 50 viaturas.

“Foi mandado evacuar todas as casas num perímetro de cinco quilómetros porque há o perigo do incêndio chegar aos silos, que pensamos conter glicerina e pode haver explosões”, relatou o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom, Manuel Viana que acrescentou ter sido “pedido o reforço de meios”.

As instalações da empresa de distribuição e revenda de produtos químicos ficam perto de várias habitações. Vários moradores relataram ter ouvido explosões a meio da tarde. Segundo avança o Correio da Manhã, o presidente da Câmara, Marco Martins, disse não haver registo de feridos.