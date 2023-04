Não há problema em ser solteiro, Jesus também era, diz Igreja Anglicana

As pessoas solteiras devem ser celebradas e não vistas como "inferiores" às casadas, declara a Igreja de Inglaterra num novo relatório de 200 páginas intitulado "Love Matters". Afinal de contas, observa, Jesus também era solteiro.

O relatório, publicado na quarta-feira por uma Comissão da Igreja sobre Famílias e Agregados Familiares, exorta as pessoas a honrarem as pessoas solteiras e os agregados familiares de pessoas solteiras — e a estarem abertas a uma sociedade que permita a todos prosperar, incluindo os solteiros.

"A Comissão acredita firmemente que as pessoas solteiras devem ser valorizadas no seio da nossa sociedade", diz o relatório. "A própria situação de Jesus como solteiro deve garantir que a Igreja de Inglaterra celebra esse estado civil e não o considere inferior a uma relação de casal." A comissão foi formada pelos arcebispos de Canterbury e York.

O relatório refere que na sociedade, um "número crescente de pessoas" não tem uma relação ou vive com familiares — e que ser solteiro "pode ser uma escolha deliberada".

Um indivíduo pode não estar numa relação por inúmeras razões, continua o relatório. "Por vezes, o parceiro certo não foi encontrado e, por vezes, a separação, o divórcio ou a morte resultaram na perda de um parceiro", argumenta o documento.

O número de pessoas que vivem sozinhas no Reino Unido está a aumentar. De acordo com o britânico Instituto Nacional de Estatísticas, a Grã-Bretanha testemunhou um aumento de 8,3% de pessoas que vivem sozinhas de 2011 a 2021. As famílias com uma pessoa variaram de quase 26% do total em Londres a 36% na Escócia. Em Portugal, segundo o último Censos, dos 10.343.066 portugueses, 4.495.408 são solteiros (43,4%),

Os líderes da Igreja parecem olhar através de uma lente mais moderna quando se trata de ensinamentos religiosos tradicionais sobre relações e construções familiares.

Há muito que a Igreja de Inglaterra ensina que o casamento é um dom de Deus e que tem como objectivo a procriação e criar filhos na fé cristã. Em 2019, a orientação da igreja observou que o sexo fora do casamento é "considerado aquém dos propósitos de Deus para os seres humanos" e que "para os cristãos, o casamento — que é a união vitalícia entre um homem e uma mulher, contratada com a emissão de votos — continua a ser o contexto adequado para a actividade sexual".

O relatório de quarta-feira observa que "ser solteiro não implica necessariamente o celibato, embora esta seja a escolha de algumas pessoas solteiras em comunidades religiosas".

De acordo com o governo britânico, as pessoas que vivem sozinhas têm mais probabilidades de se sentirem menos seguras financeiramente, do que os casais, e de registarem níveis mais elevados de ansiedade.

O relatório da Igreja Anglicana também explora a crise do custo de vida que abala a Grã-Bretanha e aborda questões globais, incluindo a guerra da Rússia na Ucrânia e as consequências da pandemia do coronavírus.

Os defensores do casamento entre pessoas do mesmo sexo argumentam que ainda há muito trabalho a fazer. Em Janeiro, a Igreja Anglicana provocou indignação ao anunciar, após anos de debate e consultas, que não permitiria o casamento de casais do mesmo sexo nas suas igrejas.

A Igreja afirmou que o seu ensinamento de que o casamento é entre "um homem e uma mulher para toda a vida" não se alteraria, mas que os casais do mesmo sexo são bem-vindos para que as suas uniões civis sejam abençoadas.

Em 2018, o príncipe Harry e Meghan Markle casaram na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Mas não muito antes disso, tal casamento — incluindo a cerimónia, o oficiante e o local — teria sido impossível. A igreja ter-se-ia oposto à sua união pelo facto de Markle ser divorciada e o seu antigo marido ainda estar vivo. "Este é um momento histórico para uma instituição britânica fundamental", referiu na altura o The Washington Post.

Em Fevereiro, a Igreja disse que estava a estudar a possibilidade de utilizar uma linguagem neutra em termos de género, em vez de se referir a Deus apenas com pronomes masculinos, como "Ele" ou "Pai Nosso". Qualquer mudança seria importante após séculos de oração e ensinamentos e necessitaria da aprovação do Sínodo Geral da Igreja de Inglaterra.

