Fórmula 1: Sergio Pérez vence corrida sprint do GP do Azerbaijão

O piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) venceu neste sábado a primeira corrida sprint da temporada do Mundial de Fórmula 1, no Grande Prémio do Azerbaijão, quarta prova do ano.

Pérez cortou a meta com o tempo de 33m17,667s, deixando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), detentor da pole position, no segundo lugar, a 4,463 segundos. O campeão mundial e líder do campeonato, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), foi o terceiro, a 5,065 segundos.

Points on the board for our Top 8 finishers in the Sprint ?#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/dQh4TWLQvh — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Verstappen fez toda a prova com a lateral esquerda do seu Red Bull danificada desde a segunda curva devido a um toque do britânico George Russell (Mercedes), que arrancou melhor e conquistou o terceiro lugar ainda na primeira volta.

Contudo, o japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) bateu no muro, perdeu o pneu direito traseiro e obrigou à entrada do safety car em pista.

O recomeço de corrida foi feito com os carros em andamento e, aí, Verstappen foi mais lesto, colocou-se por dentro na primeira curva à esquerda e recuperou a terceira posição, apesar de o buraco na carroçaria afectar a velocidade de ponta.

"Não percebo por que razão têm de correr tanto risco na primeira volta. Não faz sentido. Mas ainda fomos terceiros e somámos pontos importantes", enfatizou Verstappen, que aproveitou a paragem em parque fechado para se dirigir a Russell, dizendo-lhe que tem de deixar espaço nas manobras.

O britânico respondeu que tinha os pneus frios e que, por isso, não tinha aderência, o que terá motivado o toque entre os dois.

Com estes resultados, Max Verstappen manteve a liderança do campeonato, com 75 pontos, mas agora com apenas 13 de vantagem sobre Pérez.