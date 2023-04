Ferrari e Leclerc de volta à acção com pole position em Baku

Charles Leclerc e a Ferrari estão de volta à acção, tendo aproveitado as férias do Mundial de Fórmula 1 para recuperar o protagonismo perdido no arranque de temporada, conquistando em grande estilo a pole position (1m40,203s) para o Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku, onde o piloto monegasco repetiu o primeiro lugar da grelha de partida de 2021 e 2022, deixando os Red Bull de Max Verstappen e Sergio Pérez em alerta.

Neste regresso, para além da Ferrari - que tem Carlos Sainz na segunda linha ao lado do mexicano da Red Bull -, destaque para os McLaren, que conseguiram entrar nos 10 primeiros. Isto quando se esperava um "salto" dos Mercedes.

Lewis Hamilton partirá, ainda assim, da quinta posição, à frente dos Aston Martin, que acabaram por sair um pouco frustrados, apesar do sexto lugar de Fernando Alonso. Fora de contexto surge o AlphaTauri de Yuki Tsunoda, em oitavo, entre Lando Norris (McLaren) e Lance Stroll (Aston Martin).

O arranque da qualificação para a corrida de domingo ficou marcado por duas bandeiras vermelhas, com Nyck de Vries (AlphaTauri) a embater nas barreiras na curva três e Pierre Gasly (Alpine) - que teve de abandonar a sessão de treinos livres da manhã com o carro em chamas - a imitar o piloto neerlandês logo após ter sido retomada a Q1... que terminou com Charles Leclerc (Ferrari) a bater o Red Bull de Max Verstappen e o tempo da pole do ano passado, então garantida pelo monegasco, com 1m41,269s.

Com mais cinco carros para eliminar na Q2, depois de os dois Haas e do Alfa Romeo de Zhou Guanyu terem falhado a primeira triagem, Verstappen mostrou a Leclerc que não estava minimamente afectado, registando o melhor tempo absoluto do dia nos três sectores, baixando para 1m40,822s.

No fio da navalha ficaram os Mercedes, tendo George Russell sido eliminado e Lewis Hamilton ficado em décimo, separados por 4 milésimos de segundo.

A resposta de Leclerc não demorou, acabando o monegasco por igualar o tempo de Verstappen, antes de estabelecer a pole position que o neerlandês não conseguiu contestar.