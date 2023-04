Adiada dois meses e meio sentença de Rui Pinto no processo Football Leaks

Colectivo de juízes fez alteração não substancial dos factos descritos na acusação. “É previsível que possa haver uma condenação”, disse advogado à saída do tribunal.

Ainda não é esta sexta-feira que será conhecida a sentença do processo Football Leaks, caso judicial em que Rui Pinto responde pela autoria de 90 crimes. Uma alteração não substancial dos factos descritos na pronúncia, feita pelo colectivo de juízes encarregado do julgamento, levou ao adiamento da decisão para o próximo dia 13 de Julho.

"É previsível que possa haver uma condenação", disse aos jornalistas o advogado do pirata informático, Teixeira da Mota, à saída do tribunal, pedindo tempo para conseguir analisar as alterações anunciadas esta sexta-feira.

Rui Pinto responde por um crime de tentativa de extorsão, seis de acesso ilegítimo, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência e um de sabotagem informática, num total de 90 delitos.

O segundo arguido neste processo, o advogado Aníbal Pinto, é acusado de um crime de extorsão na forma tentada.

Após estar em prisão preventiva entre Março de 2019 e Abril de 2020, Rui Pinto começou a colaborar com a Judiciária, cedendo o acesso aos ficheiros que estavam nos discos encriptados apreendidos na Hungria. O denunciante encontra-se agora em localização não revelada, auxiliando esta polícia nas investigações.

Depois de ter acedido indevidamente aos servidores do fundo de investimento Doyen, ligado ao mundo do futebol, o hacker pediu à empresa uma quantia entre os 500 mil e o milhão de euros, garantindo que, se a verba fosse transferida, a documentação secreta retirada dos servidores não seria publicada na página Football Leaks.

Antes do julgamento, Rui Pinto repetiu veementemente que estas mensagens serviam apenas para perceber se a informação na sua posse era efectivamente valiosa para a Doyen, tendo assegurado que nunca tencionou receber um cêntimo do fundo de investimento sediado em Malta.

Após o aparecimento de emails trocados com o antigo advogado, o também arguido Aníbal Pinto, em que equacionava a melhor forma de pagar o mínimo de impostos possível sobre a quantia que a Doyen lhe ia pagar, o jovem admitiu que, a certa altura, equacionou receber o resgate. Reconheceu também que as suas acções – ainda que sem intencionalidade – podiam constituir crime de extorsão.