“Houve pessoas insatisfeitas a entregar documentos ao Football Leaks

Rui Pinto continua a ser ouvido em tribunal no âmbito do processo Football Leaks .

O pirata informático Rui Pinto explicou esta segunda-feira em tribunal que nem todos os documentos que publicou no site Football Leaks eram fruto de intrusão informática.

“Houve pessoas insatisfeitas que achavam por bem entregar documentos ao Football Leaks”, garantiu. “Outras faziam chegar outro tipo de informações, e isso também possibilitava acessos” a dados privilegiados sobre os negócios do mundo do futebol, detalhou.

O hacker defendeu o interesse público da divulgação destas informações e documentos, que teve lugar em 2015. Um argumento que pareceu não convencer a juíza que conduz a audiência, Margarida Alves, que lhe perguntou repetidamente qual o interesse em tornar público o contrato que Jorge Jesus firmou com o Sporting quando o treinador ainda estava no Benfica.

“O propósito do Football Leaks não era só mostrar ilegalidades, mas também curiosidades”, acabou por responder Rui Pinto, sem conseguir explicar a relevância que este contrato poderia ter fora do universo desportivo. “A informação foi notícia de abertura de todos os telejornais”, assinalou.

O arguido, que reclama o estatuto de denunciante, está acusado de 90 crimes: um de tentativa de extorsão, por suspeita de ter tentado chantagear o fundo de investimento Doyen, que geria passes de jogadores de futebol, e os restantes por ter pirateado vários sistemas informáticos, quer de clubes desportivos como o Sporting quer de entidades como a Procuradoria-Geral da República e a Federação Portuguesa Futebol.

O advogado do pirata informático revelou na passada segunda-feira em tribunal que o seu cliente é arguido num novo processo com contornos semelhantes a este, por alegadamente espiado não só dirigentes do Benfica como procuradores, juízes e associações de futebol internacionais.

Nessa mesma sessão de julgamento, a primeira em que foi interrogado, Rui Pinto mostrou-se arrependido e contou que o Football Leaks começou após um encontro com um grupo de amigos em Praga, mas negou ter sido ele a desencadear os primeiros ataques informáticos que levaram à divulgação de informações confidenciais do mundo no futebol neste site: “Quem fez esses acessos iniciais – ainda antes de pensar na ideia de criar a página Football Leaks – não fui eu. Mas a informação foi partilhada comigo”, declarou, escusando-se porém a divulgar a identidade dos seus cúmplices.

Se não contou tudo o que sabia quando foi apanhado, justificou, foi porque estava fragilizado por causa das condições de detenção que enfrentou nas duas semanas que esteve na cadeia na Hungria.



O hacker esteve preso em Budapeste entre Janeiro e Março de 2019, primeiro em prisão domiciliária e depois na cadeia, em prisão preventiva, enquanto os seus advogados tentavam evitar a extradição para Portugal — o que acabaram por não conseguir —, sob o pretexto de que não seria tratado de forma isenta pela justiça nacional.

Depois de divulgar informação sensível para a Doyen, diz a acusação que Rui Pinto tentou que o fundo de investimento lhe pagasse entre meio milhão e um milhão de euros para parar. Em troca do dinheiro teria prometido não revelar mais informações.

O pagamento, que acabou por nunca ser feito, mas que entretanto descera para 25 mil euros anuais, seria feito através de uma contratação fictícia do jovem por parte da Doyen, como perito informático. A defesa do hacker sempre garantiu que Rui Pinto estava simplesmente a perceber o valor do material que tinha pirateado, mas que nunca tencionou receber nada do fundo de investimento. Porém, uma mensagem de correio electrónico enviada em 2015 pelo pirata informático ao seu então advogado e hoje também arguido neste processo, Aníbal Pinto, mostra que Rui Pinto equacionou de facto receber salários da Doyen através de uma offshore para obter vantagens fiscais. Aníbal Pinto é suspeito de o ajudar nesses propósitos criminosos.

Incluído num programa de protecção de testemunhas, o arguido conta por essa razão com segurança pessoal e mora numa casa-abrigo cuja localização é secreta. Ainda no primeiro dia de interrogatório em tribunal, revelou também estar a ajudar os serviços secretos ucranianos, juntamente com alguns amigos, mas agora recorrendo apenas a fontes de informação abertas, e não a pirataria informática: “Temos feito análise de imagens de vigilância em sítios estratégicos e também a intercepção de comunicações rádio utilizadas pelo exército russo.”