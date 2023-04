Omissão de “potenciais conflitos de interesses” leva presidente da BBC a demitir-se

O presidente da BBC, Richard Sharp, apresentou esta sexta-feira a sua demissão do cargo, na sequência de uma investigação independente ter concluído que violou as regras do processo de nomeações públicas quando apresentou ao Governo britânico um empresário — que viria a ser fiador do ex-primeiro-ministro Boris Johnson — numa altura em que era candidato à liderança da emissora pública.

Segundo o relatório final da investigação requisitada pelo Comissário das Nomeações Públicas e elaborada pelo advogado Adam Heppinstall, divulgado esta sexta-feira, Sharp “não revelou potenciais conflitos de interesses ao painel que entrevistou os candidatos” à presidência da BBC e “aconselhou os ministros sobre quem nomear” para o cargo.

Em causa está uma conversa entre Sharp e Simon Case – antigo cabinet secretary de Johnson, responsável por dar apoio ao primeiro-ministro e ao seu gabinete –, em Dezembro de 2020, na qual o primeiro passou ao segundo o contacto de um primo afastado seu, o empresário Sam Blyth.

Uma reportagem publicada pelo Sunday Times no início deste ano revelou que Blyth acabou por ser fiador, mais tarde, num empréstimo que foi concedido a Johnson, quando este liderava o Governo britânico, no valor de 800 mil libras (907 mil euros).

A candidatura do antigo banqueiro, que trabalhou durante mais de 20 anos na Goldman Sachs, e que é um conhecido financiador do Partido Conservador, mereceu o aval do primeiro-ministro, do ministro da Cultura e da comissão parlamentar de Digital, Cultura, Media e Desporto da Câmara dos Comuns, e Sharp foi nomeado presidente da BBC em Fevereiro de 2021.

Numa carta divulgada pouco antes da publicação do relatório, esta sexta-feira, Sharp repetiu, no entanto, os argumentos que já tinha apresentado numa sessão parlamentar de inquérito, segundo os quais a sua actuação e possível violação do código de nomeações públicas foi “inadvertida”.