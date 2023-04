Moradores de prédio que aluiu na Rua 31 de Janeiro no Porto já foram realojados

Os moradores que viviam no prédio na Rua 31 de Janeiro, onde ocorreu uma "derrocada parcial", já foram realojados na Hospedaria do Bonfim e em casa de amigos, adiantou a Câmara do Porto.

À agência Lusa, a Câmara do Porto afirmou que das 14 pessoas que viviam no prédio, 10 ficaram instaladas na Hospedaria do Bonfim e três (um casal e a criança) em casa de amigos em Vila Nova de Gaia.

O morador, que fruto da derrocada parcial, ficou ferido irá passar a noite no hospital de Santo António.

A derrocada parcial do prédio na Rua 31 de Janeiro foi provocada pela queda da parede meeira entre o prédio em causa e o contíguo, onde decorre uma obra, esclareceu o comandante do Regimento dos Sapadores de Bombeiros do Porto e coordenador municipal da Protecção Civil.

No local, em declarações aos jornalistas, o presidente da autarquia, Rui Moreira, esclareceu que, pelas 18h00, foi dado o alerta para uma derrocada no prédio n.º 55 da Rua 231 de Janeiro.

O autarca salientou que o prédio "não tem o mínimo de condições de habitabilidade", e que a autarquia iria garantir o alojamento das pessoas esta noite.

"Vamos arranjar local para ficarem", referiu.

Também no local, o comandante do Regimento dos Sapadores de Bombeiros do Porto e coordenador municipal da Protecção Civil, Carlos Marques, esclareceu que as seis pessoas se encontravam no 2.º e 3.º piso do prédio, e que quatro saíram com recurso a auto-escada e duas pelo próprio pé.

De acordo com Carlos Marques, inicialmente havia suspeita de que pudessem existir vítimas nos escombros, mas a unidade cinotécnica confirmou que não.

O responsável referiu ainda que o edifício "não reúne condições de habitabilidade" e que as equipas estão a avaliar o seu estado.

Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto revelou à Lusa que os trabalhos "vão manter-se por tempo indeterminado" e que fruto da avaliação que estão a fazer ao edifício "pode haver a necessidade de derrubar o que da estrutura se apresentar instável ou em perigo de ruir".

No local, estiveram 40 elementos, apoiados por 15 viaturas.