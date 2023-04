Sem alojamento, moradores de prédio que desabou no Porto acampam em frente à câmara

Os 15 moradores do prédio da Rua 31 de Janeiro, no Porto, que desabou parcialmente na quinta-feira arriscam-se a ter de esperar até terça-feira por uma resposta social que lhes garanta alojamento. A Câmara Municipal do Porto (CMP) assegurou a resposta de emergência – a maioria dos residentes ficou na Hospedaria do Bonfim na última noite – mas diz que não lhe chegou qualquer pedido formal para os dias seguintes.

Sem uma solução à vista, membros do movimento Habitação Hoje! vão acompanhar os moradores num acampamento em frente ao edifício da autarquia, num protesto marcado para as 20h30 desta sexta-feira.

Vários moradores, que são imigrantes, passaram parte do dia em frente ao Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), na Avenida de França, para onde foram encaminhados pela Segurança Social. O CNAIM fez o registo da situação de cada pessoa, mas uma funcionária no local explicou que o centro não tem respostas de alojamento, podendo apenas fazer o encaminhamento.

A mesma funcionária mencionou que entrou em contacto com os Serviços de Acção Social da CMP, que a terão informado que a Linha Nacional de Emergência Social seria a entidade indicada a tratar do assunto. Ou seja, devolvia a bola à Segurança Social.

Contactado pelo PÚBLICO, o gabinete de comunicação da autarquia refere que o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social seria a porta certa à qual bater, mas que “não deu entrada nenhum pedido de ajudada” relativo aos moradores da 31 de Janeiro.

“Não sendo feito nenhum pedido formal aos nossos serviços, não há nada que possamos fazer”, respondeu fonte do gabinete, que acrescentou que tal só poderia ser feito presencialmente.

"Ficou lá tudo"

“Se não houve respostas até agora”, aponta o membro do Habitação Hoje!, Romain Valentino, que com Helena Souto acompanhou os moradores, ajudando-os nas traduções e a contactar serviços, “significa que podem ficar até terça-feira sem alojamento”. Entre os desalojados há um casal com uma criança de dois anos.

Do desabamento parcial do prédio resultou um ferido: Mollik Nishad, de 37 anos, que teve de receber assistência hospitalar. Tem dores um pouco por todo o corpo e escoriações nas mãos, apesar de dizer não ter nenhum osso partido. Procurava trabalho e preocupa-o que as lesões que sofreu sejam mais uma barreira que terá de enfrentar nessa busca.

Ao lado, outro dos desalojados, Khalied bin Solaiman, de 38 anos, que falava com o PÚBLICO ainda antes de ser tomada a decisão de acampar em frente à sede da autarquia, também manifestava receio. “Esta noite, não sabemos onde vamos ficar”, dizia. Mudou-se de Lisboa para o Porto, onde encontrou emprego e teria que se apresentar ao serviço no sábado. “Se não consigo dormir, como vou trabalhar?”, questiona.

Acresce que tudo o que tinham – carteiras, malas, roupas, computadores – ficou no prédio que agora se encontra selado. “Dinheiro, documentos, ficou lá tudo”, descreve Md Inzamul Haque, de 28 anos, que estava a trabalhar na loja de souvenirs que servir de rés-do-chão ao prédio. Tentou lá regressar nesta sexta-feira, para reaver alguns bens, mas conta, apenas com a roupa que trazia no corpo, que tal no foi possível. “Alguns dos que aqui estão não comeram nada desde de manhã”, acrescenta Khalied.

Enquanto conversavam com o PÚBLICO, Helena Souto tentava ligar para a Linha Nacional de Emergência Social. A chamada ou ia caindo, ou soava a música que anuncia a espera. Também os moradores do prédio da Rua 31 de Janeiro aguardam por uma solução que os tire da rua.