Vila de Rei, um oásis no centro de Portugal

Vila de Rei, o ponto mais central do nosso país, isso mesmo, o Centro Geodésico de Portugal. Uma vila onde reinam a beleza natural, praias fluviais, ar puro e muita coisa para visitar e degustar, tanto aos seus olhos como a nível bocal.

Este é aquele que podemos considerar um verdadeiro oásis ou ex-líbris no interior do Interior de Portugal. Chegando a esta bela vila pode começar por diversos pontos, senão, ora veja bem o que lhe vamos apresentar neste artigo.

Pode começar pelo Miradouro da Seada, tem ainda o Miradouro de Fernandaires ali perto para poder dar um saltinho e em ambos ver vistas completamente diferentes. E porque não dar um saltinho às praias fluviais quando o calor mais apertar?

Pode passar pela Praia Fluvial do Pego das Cancelas na Freguesia de São João do Peso, Praias fluviais do Bostelim e Fernandaires na Freguesia da Fundada, ou ainda mesmo na Zona Balnear da Zaboeira ou no Penedo Furado, onde nesta última pode visitar ainda os passadiços e o balouço panorâmico no topo daquele espaço.Ao mesmo tempo, e uma vez que já conhece bastante do concelho, porque não aproveitar para dar uma saltada às cascatas? E que tal começar pelas Cascatas do Penedo Furado? Depois saltar para a Cascata do Escalvadouro e por fim fazer uma visita talvez à mais escondida de todas, mas das que mais encanto tem...a Cascata dos Poios.

Agora que já está bem interiorizado, no verdadeiro sentido da palavra, e uma vez que estamos mesmo no interior e Centro de Portugal, está na hora de aproveitar para petiscar ou comer alguma da gastronomia do concelho.

Foto A Zona histórica Telmo Martins

Ao chegar à Zona Histórica de Vila de Rei encontra logo dois restaurantes, ao fundo da avenida na foto acima pode do lado esquerdo encontrar um conceito diferente para os amantes dos anos 60 e 70 com o Fifty-Fifty, e se subir a avenida encontra à direita um requintado e acolhedor restaurante de bom gosto, o Restaurante O Cobra.

Mas se mais quiser tem a Churrasqueira Central, ainda mais perto da EN2 encontra a Tasquinha da Vila, Tasco Del Rey e o Ribeira da Vila. Se passar pela Fundada encontra o Restaurante Fénix e ainda em Estevais a Toca do Coelho.

Agora que tem a barriga composta, porque não fazer uma pequena caminhada e ir deliciar-se com a excelente vista e ambiente da Aldeia de Xisto de Água Formosa, passando quem sabe ainda pela Ponte dos Três Concelhos em São João do Peso.

E comos se isto não chegasse, nada melhor que os amantes das caminhadas e dos percursos pedestres e rotas para percorrer uma ou todas as 5 rotas do concelho, ou até mesmo aproveitar para participar num dos eventos de caminhada e reconhecimento de fauna e flora da empresa ZêzereTrek.

Foto Restaurante O Cobra Telmo Martins

E para não ficar a meio caminho como se costuma dizer, aproveite para visitar o Museu Municipal, com um vasto leque de peças históricas, o Museu do Fogo e da Resina, Museu Escola da Fundada e o Museu da Geodesia.

Uma vez que está no Museu da Geodesia aproveite para provar o Bolo de Chocolate Mais Feio de Vila de Rei, que de feio só tem o nome, e tirar uma selfie no Picoto (Centro Geodésico de Portugal).

Aproveite e passe ainda pelo Barão das Bifanas e pela Lojinha da Mafalda (neste local pode levar um brinde ou lembrança de Vila de Rei).

Sem antes ir embora porque não levar uma lembrança ou até alguma gastronomia ou artesanato local? Já pensou nisso?

Foto Centro geodésico Telmo Martins

Pois é, pode aproveitar para levar enchido e presunto da Estrela da Beira, Oliveira e Oliveira, Carpinhal ou Incarcentro. O mel de Rafael Vicente, MelRei ou ByQuintal. O belo queijo da Queijaria da Vila. O pão vilarregense de Casimiro Vicente, Padaria do Vitor ou ainda Padaria Rosa Gabriel e Filhos.

Aproveitando ainda para dar um saltinho à Loja de Produtos Endógenos de Vila de Rei, junto à Praça de Táxis e onde pode encontrar peças feitas pelos vários artesãos do concelho, como a Cestaria dos Cesteiros da Aveleira, trabalhos manuais de Fátima Santos, Ana Paula Aguiar, Maria do Carmo ou Maria Inspirações. E pode ainda aproveitar a tapeçaria e tecelagem de Inês Tereso.

Se quiser pode ainda levar lembranças da EN2, Município de Vila de Rei ou ainda alguns livros do concelho e escritos por escritores da zona.

E agora? Quer mais motivos para visitar Vila de Rei e ter um fim de semana repleto de boa cultura, artesanato, turismo e muito mais? Vila de Rei espera por si, e claramente é um local que tem e deve visitar.