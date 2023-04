Câmara de Cascais antecipa época balnear para esta sexta-feira

As 11 praias do concelho vão ter 54 nadadores salvadores e vários meios de apoio aos banhistas.

A Câmara Municipal de Cascais (CMC) antecipou para esta sexta-feira a abertura da época balnear face aos dias quentes que já se fazem sentir e que prometem continuar nas próximas semanas. O momento será sinalizado com um encontro que vai juntar as várias entidades do Dispositivo Municipal de Sensibilização e Fiscalização da Época Balnear de Cascais, na Praia do Tamariz, junto à Piscina Oceânica.

Em comunicado, a autarquia cascalense lembra que, das 11 praias balneares de Cascais, seis têm vigilância com nadadores-salvadores ao longo de todo o ano. São elas: praias da Conceição, Duquesa, Moitas, São Pedro do Estoril, Parede e Carcavelos.

Nesta temporada balnear, as praias de Cascais vão contar com mais de 54 nadadores-salvadores, grande parte da Associação Brave Heart. “O concelho conta ainda com vários meios disponíveis que fazem toda a diferença na resposta em caso de emergência, como é o caso de desfibrilhadores automáticos externos, planos rígidos e comunicações VHF para todos os Nadadores-Salvadores, dois veículos moto-quatro equipadas para assistência a banhistas, entre outros”, revela a CMC.

A Estação Salva-Vidas de Cascais vai continuar a funcionar 24 horas por dia e conta com nove tripulantes, enquanto a Polícia Marítima de Cascais terá 18 elementos no terreno, equipados com três viaturas TT, uma Moto 4x4, uma embarcação e uma moto de água. “Já no âmbito do projecto SeaWatch, Cascais conta com o apoio de duas viaturas TTAMAROK e quatro militares nadadores-salvadores que asseguram, principalmente, a vigilância das praias não vigiadas”, acrescenta a autarquia.

O projecto Praia Segura também volta a Cascais “e vai realizar a vigilância apeada das zonas costeiras com militares da marinha portuguesa. A Época Balnear de Cascais conta também com o apoio da GNR, PSP e Polícia Municipal”, salienta a CMC.

A autarquia destaca ainda o regresso do programa Bandeira Azul, dos Voluntários Maré Viva e do programa Praia Acessível, Praia para Todos em Carcavelos, Poça, Tamariz, Moitas e Conceição. “Estes locais contam com zonas de sombra exclusivas a pessoas com deficiência e seus acompanhantes, cadeira de transporte de criança no areal, painéis de praia com áudio-guia acessível através de QrCode e folhetos informativos em braille nos postos Maré Viva”, acrescenta o comunicado.

A CMC diz estar pronta para uma época balnear "que este ano espera ainda mais visitantes com a Jornada Mundial da Juventude [JMJ] Lisboa 2023”.

“O grande desafio que nos espera este ano é a JMJ, com 60 a 70 mil jovens a dormir em Cascais e a passar aqui as manhãs e tardes quando não houver programa em Lisboa,” salientou Carlos Carreiras (PSD), presidente da Câmara Municipal de Cascais, citado no comunicado.

O concelho acrescenta ainda estar a preparar-se para receber quase 200 mil jovens que possam escolher Cascais para vir à praia “e por isso é importante organizar uma mega-operação”. “As equipas deste dispositivo já estão a preparar este aumento de afluência às praias, prevendo o reforço de nadadores-salvadores, vigilância e limpeza nas semanas de 24 de Julho a 6 de Agosto”, conclui o comunicado.