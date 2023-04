E em Portugal ergueram-se castells: as torres humanas da Catalunha em Lisboa e no Alentejo

As torres humanas da Catalunha deslocaram-se e "cresceram" em vários palcos portugueses no âmbito da celebração do Dia de Sant Jordi, parte do programa promovido pela Delegação do Governo da Catalunha.

Os protagonistas foram os elementos dos Castellers de Vilafranca, campeões do último concurso desta tradição indispensável da identidade cultural catalã.

Em Lisboa (Praça do Município, Castelo de São Jorge e Padrão dos Descobrimentos), assim como em Évora e em Elvas, foram muitos os curiosos que foram esticando o pescoço para ver o andamento das torres erigidas graças à força e equilíbrio de homens, mulheres e crianças.

“A nossa intenção é fazer chegar a Portugal um dos tesouros mais preciosos da cultura catalã”, explicou Rui Reis, delegado do Governo da Catalunha em Portugal.

Os castells é uma tradição que remonta ao século XVIII e que faz parte da lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco desde 2010.

O dia de Sant Jordi é, por seu lado, uma data emblemática da cultura catalã. Coincide com o Dia Mundial do Livro, a 23 de Abril, e é uma tradição muito enraizada na sociedade.

Nesse dia, os casais trocam rosas e livros, sendo, por isso, considerado por muitos o Dia dos Namorados. As ruas e praças das localidades da Catalunha enchem-se de bancas com rosas e livros. Só nesse dia vendem-se mais de 1,5 milhões de livros e mais de 6 milhões de rosas.