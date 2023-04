Os riscos que correu Madalena Perdigão

A Gulbenkian inicia nesta quinta-feira as comemorações do centenário de nascimento de Maria Madalena de Azeredo Perdigão, mulher precursora no ensino artístico e musical em Portugal.

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) decidiu celebrar este ano o centenário de Maria Madalena de Azeredo Perdigão (M.M.A.P.), que foi directora do Serviço de Música (1958-74) e do Serviço ACARTE (1984-89) daquela fundação. Esta decisão constitui um gesto reparador de grande lucidez, considerando as omissões de que foi vítima no passado. As celebrações têm início com a inauguração da Exposição Vamos Correr Riscos, que era um dos pontos do manifesto de lançamento do ACARTE.