Taliban mataram mentor do atentado no aeroporto de Cabul em 2021, dizem EUA

Ataque do Daesh no aeroporto afegão matou mais de 180 pessoas durante o processo de retirada norte-americana do país.

As autoridades taliban abateram o líder da célula do Daesh responsável pelo atentado no aeroporto de Cabul, em Agosto de 2021, em que morreram mais de 180 pessoas, incluindo 13 militares norte-americanos, de acordo com a Casa Branca.

A informação foi obtida pelas autoridades norte-americanas depois da análise de relatórios dos serviços secretos que permitiram aos EUA concluir com uma “confiança elevada” que o mentor do ataque contra o aeroporto afegão foi morto pelos taliban, segundo o New York Times, que cita várias fontes da Administração de Joe Biden.

A 26 de Agosto de 2021, várias explosões mataram 183 pessoas no aeroporto de Cabul, numa altura em que decorria o caótico processo de retirada das tropas norte-americanas e aliadas do Afeganistão ao fim de duas décadas de ocupação. Duas semanas antes, os taliban tinham derrubado o governo apoiado pelo Ocidente, precipitando a retirada dos EUA.

Aproveitando a turbulência do processo de evacuação, em que milhares de pessoas tentavam conseguir lugar num dos aviões estrangeiros, uma célula do Daesh activa no Afeganistão executou o atentado terrorista.

Poucos dias depois, os EUA anunciaram ter levado a cabo um ataque de drone que visou membros do Daesh, mas acabou por admitir que o míssil apenas atingiu uma família, matando dez civis, incluindo sete crianças.

Desde segunda-feira que o Governo norte-americano tem notificado os familiares dos 13 militares mortos no atentado de Cabul para lhes comunicar a morte do autor intelectual do ataque.

No entanto, a ausência de mais pormenores acerca da identidade e das condições em que o militante do Daesh foi abatido tem causado frustração. “Eles não me puderam dar o seu nome, não me puderam dar detalhes da operação”, disse ao NYT Darin Hoover, pai do sargento Taylor Hoover, que morreu no ataque.

“Quero que a Administração seja responsabilizada por isto. Que digam ‘Fizemos isto mal e não vai voltar a acontecer’. Não pode voltar a acontecer. Ele deu a vida por isto, era o que ele sempre queria fazer, e foi isto que aconteceu. E agora estamos todos a ser tratados como lixo”, afirmou Hoover.

A retirada dos EUA do Afeganistão continua a ser um tema de intenso debate dentro e fora do país. O Partido Republicano responsabiliza a Administração Biden pelo caos que marcou a operação de retirada, mas os democratas acusam o seu antecessor, Donald Trump, de ter chegado a um acordo com os taliban que abriu caminho ao derrube do Governo apoiado por Washington.