Os candidatos à Casa Branca em 2024

Com o anúncio da recandidatura de Joe Biden em 2024, são já oito os candidatos oficiais do Partido Democrata e do Partido Republicano à Casa Branca na próxima eleição presidencial nos Estados Unidos. A dez meses do arranque das primárias nos dois partidos, é certo que muitos outros nomes vão ser acrescentados à lista nos próximos tempos – e pelo menos um deles é tido como favorito à vitória final.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt