Cupra Tavascan: um “sonho” tornado realidade

São jovens, arrojados e assumem o espírito e estilo de uma startup. A Cupra apresentou, na última sexta-feira, o seu segundo automóvel totalmente eléctrico, um SUV coupé chamado Tavascan.

O evento deu-se com alarido, no antigo aeroporto Berlin-Tempelhof, na capital alemã, não só por ser este o maior mercado da marca espanhola, mas também porque foi ali que decorreram, no fim-de-semana, mais duas rondas do campeonato do mundo de Fórmula E, a “F1 dos eléctricos”, onde a Cupra marca lugar entre as equipas concorrentes.

A Exponential Impulse reuniu dezenas de jornalistas de todo o mundo e centenas de convidados, entre os quais figuras do cinema e das redes sociais, com muita luz e cor e som a servir de cenário para os posts. Do carro propriamente dito, pouco se conseguiu ver além do aspecto exterior — vamos ter de esperar até ao próximo ano para o experimentar em pleno.

O Tavascan é um SUV de linhas exteriores elegantes e desportivas e tem um interior, chamemos-lhe assim, diferente, graças ao desenho em T da coluna central do cockpit. Não é para todos, nem é para todos que a marca espanhola pretende que seja. Desenhado e concebido em Barcelona, procura assumidamente um mercado jovem e “gamificado”. Tudo ali faz lembrar um jogo de computador.

O Metahype é a assunção desse princípio. Apresentado no ano passado, foi agora lançado oficialmente. Trata-se de um espaço virtual no metaverso, que procura ser um lugar de descoberta da marca e ponto de encontro de utilizadores, fãs e parceiros. É neste espaço também que se pode brincar com o DarkRebel, mais uma novidade futurista apresentada em Berlim. É mais “um sonho”, nas palavras do director executivo da Cupra, Wayne Griffiths, uma afirmação de estilo, “uma provocação”.

É ponto assente para a marca a direcção tomada na “gamificação” da condução, os elementos físicos e virtuais convergem nesse sentido. Reforçando o arrojo tecnológico, a Cupra apresentou ainda a Exponential Experience, um sistema de condução real com realidade virtual (da Google). Trata-se de um simulador de corridas de dois níveis, um visual e outro real: o condutor entra num carro (real), coloca uns óculos de realidade virtual e conduz (de facto) um Cupra UrbanRebel Racing concept em ambiente controlado — a demonstração apresentada aconteceu num parque de estacionamento.

O braço desportivo da Seat tem a postura, arrojo e inteligência de uma startup e diz estar a ter sucesso. Em apenas cinco anos de existência já vendeu mais de 300 mil carros e espera pôr no mercado, a partir de 2024, cerca de 70 mil unidades por ano do novo Tavascan. Este carro vai ser o primeiro modelo do grupo Volkswagen (VW) a ser construído na fábrica de Anhui, na China.

O elegante Tavascan tem por base a plataforma MEB — base modular partilhada pelas várias marcas do grupo VW — e vai estar disponível em duas versões: a normal, com 210 kW (286cv) e a VZ, com 250 kW (340cv). O modelo mais potente terá dois motores e tracção integral, com a marca a anunciar a aceleração 0 a 100km/h em 5,6 segundos.

A autonomia esperada é de 550 quilómetros para o modelo base com tracção traseira e 520 quilómetros para o VZ. A bateria de 77 kWh poderá ser carregada dos 10 aos 80% em 30 minutos num ponto de carregamento de 135 kW e, diz a marca, irão bastar apenas 7 minutos de carga para garantir 100 quilómetros de autonomia.

No interior, o Tavascan conta com a tal coluna central em T como elemento distintivo, a que se acrescenta um generoso ecrã de controlo multimédia com 15 polegadas. E o sistema de som promete: é da germânica Sennheiser.

Pistas de ensaio

Crescem as vozes que não estão certas que a digitalização da condução seja o melhor caminho, mas vamos ter de esperar para ver como se sente e comporta o conjunto no que toca às prestações, conforto, usabilidade e consumos. A primeira apreciação foi positiva, confirmando o que a Cupra diz de si mesma: o “sonho” não é de todos, nem para todos.

Este lançamento em Berlim deu-nos ainda a oportunidade de assistir a uma das corridas do campeonato do mundo de Fórmula E, numa pista desenhada de propósito no aeroporto de Berlin-Tempelhof. A prova é uma montra já bastante concreta do futuro da competição automóvel e, tal como aconteceu com a Fórmula 1, será palco de demonstração e ensaio de tecnologias que acabarão por chegar aos carros eléctricos convencionais.

Foi com agrado que assistimos ao vivo à excelente prestação do português António Félix da Costa (Porsche) que, partindo da 19.ª posição, chegou ao 4.º lugar quando foi abalroado pelo britânico Jake Dennis (Andretti), tendo de abandonar a prova número 7 realizada no sábado. A equipa ABT Cupra é a segunda equipa que mais corridas venceu desde o início da Fórmula E (atrás da Nissan), mas este ano ainda não conseguiu qualquer ponto.