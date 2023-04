Quinta na TV: ordem para fazer Play, reentrar em The Head e pensar com Sandel

CINEMA

Argo

Fox Movies, 21h15

Irão, 4 de Novembro de 1979. Militares iranianos invadem a Embaixada dos EUA em Teerão e 52 pessoas são feitas reféns. Seis conseguem escapar e esconder-se em casa do embaixador canadiano. Um especialista da CIA urde um plano surpreendente: entrar no Irão como uma equipa de filmagens e retirar os diplomatas sãos e salvos.

Com argumento de Chris Terrio e realização de Ben Affleck, Argo baseia-se em factos verídicos. Ganhou três Óscares: melhor filme, argumento adaptado e montagem.

The Beach Bum: A Vida Numa Boa

Nos Studios, 23h

Viver a vida seguindo as suas próprias regras é o lema de Moondog, um escritor excêntrico, constantemente sob efeito de drogas ou álcool, que nunca perde a sua postura de bem com a vida. A sustentar os seus vícios está Minnie, a mulher, uma milionária que o deixa viver livre.

Com argumento e realização de Harmony Korine, o filme conta com interpretações de Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron, Jimmy Buffett, Martin Lawrence, Jonah Hill e, no papel principal, Matthew McConaughey.

Mystic River

TVCine Action, 2h20

Jimmy (Sean Penn), Dave (Tim Robbins) e Sean (Kevin Bacon) cresceram juntos em Boston, até Dave ser vítima de uma tragédia. Passados 25 anos, a filha de Jimmy é assassinada. Sean, que é polícia, é destacado para o caso. Realizado por Clint Eastwood, o filme ganhou dois Óscares: melhor actor principal (Penn) e secundário (Robbins).

SÉRIE

The Head

AXN, 23h44

Começa a segunda temporada do thriller psicológico dirigido por Jorge Dorado e interpretado por um elenco multinacional. John Lynch volta ao papel do Dr. Arthur Wilde, que comanda uma investigação revolucionária para o problema das alterações climáticas. A acção desloca-se da Antárctida para outro local isolado: Point Nemo, o ponto do planeta que fica mais longe de terra. Mais uma vez, o crime interfere na jornada. Os seis novos episódios são debitados à quinta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Gaudí, o Génio Visionário de Barcelona

RTP2, 20h37

A Casa Batlló pode não ter a fama e a imponência da Sagrada Família. Em compensação, encapsula de forma exemplar o génio, a excentricidade e as linhas que guiavam a arquitectura de Antoni Gaudí (1852-1926), com as suas cores e formas curvas a evocar o mundo natural. Edouard Toda e Pascal Cuissot assinam esta visita documental ao fascinante edifício catatão.

Uma Guerra Fria Muito Animada

RTP2, 23h09

A Guerra Fria é analisada à luz da vasta produção de livros aos quadradinhos e desenhos animados em ambos os lados da Cortina de Ferro nesse período. O documentário de Joel Farges problematiza a integração das ideologias nesses “bonecos” direccionados às crianças e aos jovens. Terão condicionado, por exemplo, a nossa forma de pensar? E, por conseguinte, os caminhos tomados após o desmoronar do Muro de Berlim?

MÚSICA

Play - Prémios da Música Portuguesa

RTP1, 21h01

Directo. Filomena Cautela apresenta, no Coliseu dos Recreios (Lisboa), a quinta edição dos prémios que distinguem o que de melhor produziu a música portuguesa no último ano. São distribuídos em 13 categorias. Este ano, a mais nomeada é Ana Moura, com indicações para melhor canção (Agarra em mim, com Pedro Mafama), álbum (Casa Guilhermina) e artista feminina. Na última edição, Dino D’Santiago tornou-se o artista com mais prémios Play (oito no total).

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 00h55

Vítor Gonçalves recebe o filósofo político Michael Sandel, um dos mais respeitados, escutados e eloquentes pensadores norte-americanos. A ascensão do populismo, os equívocos da meritocracia e o poder dos mercados são temas orientadores da conversa com o autor de best-sellers como A Tirania do Mérito - O Que Aconteceu ao Bem Comum?, Justiça - Fazemos o Que Devemos? ou O Que o Dinheiro Não Pode Comprar.