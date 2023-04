Actor canadiano morre após 12.ª cirurgia para se parecer com Jimin dos BTS

Saint Von Colucci tinha 22 anos e as semelhanças com Jimin permitiram-lhe vestir a pele do cantor de k-pop na série coreana Pretty Lies, ainda por estrear.

Um actor canadiano, de 22 anos, morreu, neste domingo, depois de se ter submetido a uma dúzia de cirurgias estéticas para se parecer com o cantor dos BTS Jimin. A última das intervenções, no sábado, acabou por resultar em complicações graves, explicou o seu agente, Eric Blake, ao Daily Mail.

Ao longo de um ano, o jovem investiu cerca de 220 mil dólares (quase 200 mil euros) para trocar o seu rosto pelo de Jimin: rinoplastia, lifting facial, redução dos lábios, levantamento das sobrancelhas e dos olhos.

Numa das últimas cirurgias, em Novembro, colocou implantes na mandíbula para que o seu queixo assumisse o formato de um "V". No entanto, o actor não ficou satisfeito com o resultado e decidiu retirar os implantes. Mas, no pós-operatório, Van Colucci desenvolveu uma infecção, vindo a morrer algumas horas depois.

Blake explica que o jovem tinha consciência dos riscos, mas que "era muito inseguro com sua aparência", estando particularmente "infeliz" com o seu rosto.

Van Colucci mudou-se do Canadá para a Coreia do Sul, em 2019, na expectativa de encontrar uma oportunidade no mundo do entretenimento. Porém, os seus 1,80m, 80 quilos, cabelo louro e olhos azuis não ajudaram. "Foi muito difícil para ele conseguir um emprego na Coreia do Sul", explicou Blake, apontando o facto de o jovem se ter sentido "muito discriminado [por causa] do seu aspecto ocidental".

Depois das cirurgias, o actor acabou por conseguir integrar o elenco de uma série dramática coreana de oito episódios, intitulada Pretty Lies, na qual interpretou Jimin, dos BTS. Ao tablóide britânico, Blake adiantou que a série deverá chegar ao streaming em Outubro. "Ele estava muito, muito animado e tinha trabalhado afincadamente", concluiu.